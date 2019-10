Bornhöved : Hilfe beim Start ins Leben

Es gibt wieder feste Eltern- und Babysprechstunden in Bornhöved.

08. Oktober 2019, 18:55 Uhr

Das Projekt „Frühe Hilfen“ für Familien in der Region Nord im Kreis Segeberg haben seit 2013 bisher 250 Familien angenommen. „Frühe Hilfen“ ist ein Hilfsangebot für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft bis hin zu Familien mit Kindern bis zu einem Alter von drei Jahren. „Wir können mehr leisten“, sagt die Familienkinderkrankenschwester Rosanna Nicolo in der Sprechstunde der Diakonie Altholstein in Bornhöved.

Einmal in der Woche gibt es hier inzwischen wieder feste Termine im ehemaligen Amtsgebäude an der Lindenstraße. Jeden Montag hat die Betreuerin hier von 10 bis 11 Uhr ein offenes Ohr für die kleinen und großen Nöte junger Eltern. Außerdem können Eltern, Mütter oder auch Großeltern sich telefonisch Rat holen oder einen Termin für einen Hausbesuch bekommen. „Vor zwei Jahren gab es bereits einmal zwei feste Termine in der Woche“, erklärte Iris Matuszewski, die Geschäftsbereichsleiterin im Alten Amt Bornhöved.



Beratung an jedem Montag





„Die bislang angebotene Hilfe nach individueller Vereinbarung war keine Lösung. Deswegen wurde die feste Beratungsstunde in Bornhöved wieder aufgenommen“, meinte die Leiterin. Außerdem gibt es das Familienbüro in Bad Bramstedt. Dort gibt es jeden Mittwoch von 11 bis 12 Uhr und in einer offenen Sprechstunde donnerstags von 15 bis 18 Uhr Rat und Tat für Hilfesuchende.

Die kostenlose Hilfestellung reicht von der Beratung während der Schwangerschaft – etwa bei Elterngeldanträgen – bis hin zu ganz alltäglichen Themen wie Kinderernährung, Gesundheitsfragen wie Schlafen, Zahnschmerzen oder Blähungen bis hin zu umfangreichen Hilfestellungen. „Häufig wissen junge Mütter nicht, welche Hilfeleistungen sie ganz ohne schlechtes Gewissen in Anspruch nehmen können“, sagte Rosanna Nicolo. Und nicht immer gibt es guten Rat von Freunden oder Familie.

Hinzu kommen Fragen wie der Wiedereinstieg in den Beruf und der spürbare gesellschaftliche Wandel, der es nicht immer einfach mache, die Kinder allein großzuziehen. „Manchmal helfen dann schon kleine Dinge oder ein wenig Begleitung“, weiß Nicolo. Eltern und junge Mütter sollten deswegen keine Scheu haben, einmal anzurufen oder auf ein kleines unverbindliches Gespräch hereinzuschauen. Außerdem wird neben der Beratung in Bornhöved in Trappenkamp im Familienzentrum Pusteblume jeden Dienstag von 8.30 bis 10 Uhr ein Elternfrühstück angeboten. Dort gibt es dienstags von 10 bis 11 Uhr auch eine Spielgruppe, die im Anschluss auch eine Einzelberatung anbietet.





Kontakt in Bornhöved: Rosanna Nicolo, Tel. 0176/64041433, E-Mail: rosanna.nicolo@diakonie-altholstein.de; www.fruehehilfen.de