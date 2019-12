Neumünster : Hilfe bei der Integration beginnt im Kindergarten

Die ersten sieben Kita-Lotsen in Neumünster nehmen ihre Arbeit auf. Auf neun Fremdsprachen können Eltern beraten werden.

von Hannes Harding

09. Dezember 2019, 08:32 Uhr

Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund oder Flüchtlingserfahrung ist eine Aufgabe, die bereits bei den Kleinsten beginnt – und folglich die Kitas in Neumünster vor erhebliche Probleme stellt. Dabei sind die fremde Sprache und der unterschiedliche kulturelle Hintergrund nur zwei von etlichen Hürden, die für die Integration umschifft werden müssen. Helfen werden zukünftig die ersten sieben Kita-Lotsen, die am Freitag ihre Qualifizierung bei der Volkshochschule (VHS) abgeschlossen haben und im Kiek-In ihr Zertifikat erhielten. Es war der erste Qualifikations-Kursus, der nach dem Vorbild der Stadt Kiel angeboten wurde.

In 60 Unterrichtseinheiten beschäftigten sich Keyvan Yaverizadeh, Said Ahmad, Fatme Rasim, Najah Amine, Anna Himici, Polina Komitova und Arslan Nesibe unter anderem mit den Grundlagen des Kita-Systems, der Entwicklung von Kindern zwischen drei und sechs Jahren, der eigenen Rolle im Kontakt mit Eltern und Kindern sowie pädagogischen Fragen. Sie hatten sich für das Projekt gemeldet, weil sie bereits Erfahrung in der Integrationsarbeit gesammelt hatten.

Durch sie sind die Sprachen Farsi, Dari, Arabisch, Kurdisch, Türkisch, Bulgarisch, Rumänisch, Russisch und Englisch abgedeckt. Inga Werner, gemeinsam mit Nicole Pingel Projektleiterin, erläuterte: „Sie sind eine wichtige Brücke zwischen den Familien und dem Kita-Team. Sie werden für beide Seiten eine große Unterstützung sein. Denn wir können Integration nur leisten, wenn wir die Flüchtlinge verstehen und verstehen, wie sie sich fühlen.“

Von den sieben Absolventen werden drei beim Familienzentrum Ruthenberg fest angestellt, die vier weiteren Kita-Lotsen arbeiten auf Honorarbasis direkt für die Stadt. Daran, dass alle sieben mit ihrer Arbeit ausgelastet sein werden, zweifelt Jörg Asmussen, Leiter des Fachbereichs frühkindliche Bildung der Stadt, nicht. „Wir haben in Neumünster 36 Kitas, Sie sind sieben, das wird eine echte Herausforderung. Ich bin dankbar, dass es Sie gibt“, sagte er beim Überreichen der Zertifikate.

Und er ließ keinen Zweifel daran, dass der Bedarf mit den jetzt zertifizierten Kita-Lotsen nicht zu decken sein wird. „Theoretisch bräuchten wir für jede Sprache jemanden in jeder Innenstadt-Einrichtung“, sagt Asmussen. „Wir stehen am Anfang, aber es ist wichtig, dass wir diesen Weg jetzt gehen.“

Das Projekt wird zunächst von der Stadt bezahlt und vom Land kofinanziert.