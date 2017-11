Inklusion in Neumünster : „Hier schaut keiner komisch“

vergrößern 1 von 1 Foto: Bury 1 von 1

Neumünster | Vorsichtig fasst Jannik (9) seinen kleinen Bruder Paul (2) an den Händen und sichert ihn beim Balancieren über die Bank. Jannik fühlt sich unbeobachtet, lächelt und wirkt entspannt – ein Zustand, der nicht unbedingt üblich ist für ihn bei einer Veranstaltung. „Hier schaut ihn keiner komisch an, und er fühlt sich frei und wohl. Für Jannik ist das eine ganz wichtige Zeit“, meinte seine Mutter Daniela Ewoldt. Ihr Sohn leidet an einer Autismus-Störung. Daniela Ewoldt war am Wochenende zusammen mit ihren Söhnen zum SV Tungendorf gekommen, wo in der Sporthalle eine Aktion für Kinder mit und ohne Behinderung stattfand.

Das inklusive Projekt „Begegnungswelt: einander begegnen, Familien stärken“ wird vom Verein für Motopädagogik veranstaltet. Partner sind der SVT und der Verein Lichtblick. „Wir haben hier ein freies Bewegungsfeld für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren aufgebaut, in dem sie sich aussuchen können, wann sie etwas machen wollen. Das Schöne hier ist, dass die Kinder viel voneinander lernen und sich gegenseitig loben“, erklärte Motopädagogin Anke von Werder. Sie ist die Leiterin des Projekts, das von der Aktion-Mensch-Stiftung zunächst finanziert wird. Vier weitere Fachkräfte helfen bei der Betreuung mit. Am Wochenende waren zehn Kinder ganz ohne Zank damit beschäftigt, zu schaukeln, zu klettern oder aus großen Kissen Burgen zu bauen. „Es ist unglaublich schön zu sehen, wie die Kinder miteinander unterwegs sind“, meinte Anke von Werder.

Aber auch an die Eltern ist bei dem Projekt gedacht, schilderte sie weiter: „Die Eltern können sich zurückziehen und im Elterncafé miteinander ins Gespräch kommen. Der Austausch und die freie Zeit ist für Eltern ganz wichtig.“ Das bestätigte Daniela Ewoldt, nachdem sie zusammen mit ihren Jungs den Abschlusskreis mitgemacht hatte: „Ich nutze das Elterncafé gerne. Das Projekt ist wichtig und sollte weitergehen.“ Damit das klappt, werden Sponsoren gesucht, denn Ende Juni 2018 läuft die Förderung aus.

>Die kommenden Termine für Kinder mit und ohne Behinderung sind an folgenden Sonnabenden: 2. Dezember, 3. Februar, 3. März und 28. April, von 14.30 bis 16 Uhr. Ort: SV Tungendorf, Süderdorfkamp 22. Auch Rollstuhlfahrer können mitmachen. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 30 00-29/-28.