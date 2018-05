Neumünster : Hier feiern die Parteien

Die Stadt lädt – wie zu den vorangegangenen Wahlen – die Bürger dazu ein, am Sonntag, 6. Mai, den Ausgang der Kommunalwahl hautnah zu verfolgen.

von Rolf Ziehm

03. Mai 2018, 09:00 Uhr

Neumünster | Die Stadt lädt – wie zu den vorangegangenen Wahlen – die Bürger dazu ein, am Sonntag, 6. Mai, den Ausgang der Kommunalwahl hautnah zu verfolgen. Ab 18 Uhr werden im Sitzungssaal 2.5/2.6 des Neuen Rathauses die Ergebnisse direkt nach dem Eingang der Schnellmeldungen aus den Wahllokalen mit einem Beamer auf einer großen Leinwand präsentiert.

Knapp 4750 Neumünsteraner haben mit Stand gestern Mittag ihre Entscheidung schon per Briefwahl getroffen. „Das ist wesentlich mehr als zum gleichen Zeitraum vor der Wahl 2013“, sagt der stellvertretende Gemeindewahlleiter Volker Bernaschek. Vor fünf Jahren gab es genau 3879 ausgestellte Briefwahlunterlagen. Allerdings gab es damals auch weniger Bürger und mit 63 738 auch weniger Wahlberechtigte. Bei der Kommunalwahl 2018 sind am Sonntag 64 839 Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Doch das kann es nicht allein sein. Volker Bernaschek: „Es scheint, dass sich der allgemeine Trend einer Zunahme der Briefwahl weiter fortsetzt.“

Nicht nur im Rathaus lässt sich der Wahlabend erleben. Die Parteien laden ihre Mitglieder und Anhänger auch wieder zu den traditionellen Wahlpartys ein.

Die CDU trifft sich ab 18 Uhr im Holstenhallen-Restaurant. Die SPD trifft sich ab 17.30 Uhr im Gemeinschaftshaus Gartenstadt an der Domagkstraße. Grünen-Treff ist ab 19 Uhr das Restaurant Panorama im Ratskeller. Die FDP lädt ab 17.30 Uhr ins Café Jollie. BfB-Treff ist ab 18 Uhr im Klatsch Palais. Die Piraten laden ab 18 Uhr in die frühere Videothek an der Rendsburger Straße 28. Die Linke trifft sich um 17 Uhr im KDW am Waschpohl. Die LKR feiert ab 17 Uhr im Restaurant Bao am Kleinflecken 24.