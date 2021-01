Abfahrt Bordesholm : Herzinfarkt: Lkw-Fahrer stirbt auf der A7

Der 40-Jährige lenkte den Laster in einen Grünstreifen. Autobahn war vier Stunden gesperrt.

Bordesholm | Einen Herzinfarkt erlitt am späten Vormittag des Sonnabend ein Lkw-Fahrer auf der A7 in Höhe der Abfahrt Bordesholm. Der Laster kam von der Fahrbahn ab, der Mann verstarb. Die A7 musste vier Stunden in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt werden. Schild und Le...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.