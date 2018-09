Grossenaspe : Herbstzauber: Eintrittskarten zu gewinnen

Die Gartenmesse auf Hof Bissenbrook bietet am 8. und 9. September Pflanzenvielfalt, Deko-Ideen und regionale Köstlichkeiten.

von Gabriele Vaquette

02. September 2018, 17:08 Uhr

Wenn der Sommer zum Endspurt ansetzt und die Natur noch einmal aus dem Vollen schöpft, ist es wieder Zeit für die Gartenmesse „Herbstzauber“ auf Hof Bissenbrook. Am Sonnabend und Sonntag, 8. und 9. September, stimmen auf dem ländlichen Gut 130 Aussteller darauf ein, die schönsten Seiten des Herbstes zu entdecken und zu genießen.

Es gibt einen opulenten Strauß herbstlicher Verführungen: eine große Auswahl an Pflanzen, bunten Kränzen, Wohn- und Gartenaccessoires, Mode, Kunsthandwerk sowie hochwertiger Schmuck und herbstliche Dekoideen. Als Gaumenfreuden werden regionale Köstlichkeiten kleiner Manufakturen wie Liköre, Käse, Fruchtaufstriche, Honig, Gewürze und Wildspezialitäten serviert.

Außerdem gibt es Anschauungsunterricht in puncto Herbstfloristik unter dem Motto „Ernteglück“ (11.30 Uhr, mit Beerenzweigen, Hagebutte, Kürbissen); „florale Geschenke“ (13 Uhr); „Kranzvoll“ (14.30 Uhr, Tisch- und Türschmuck). Am Stand des Arbeitskreises Alte Obstwiese“ erfahren Besucher alles über Obstanbau und -pflege: Wann pflanzt man Apfelbäume am besten, wann müssen sie geschnitten werden? Wie müssen Äpfel geerntet und gelagert werden? Welche alten Sorten schmecken herb oder lieblich? Das kann man vor Ort auch ausprobieren. Außerdem kann man bei einem Gartenquiz Preise gewinnen (1. Preis: 250 Euro, außerdem Einkaufsgutscheine für den Gartenzauber und Freikarten).

Für die kleinen Besucher gibt es außerdem Malen und Basteln, eine Strohburg zum Klettern und Toben sowie Ponyreiten. Geöffnet ist die Messe von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt beträgt 9 Euro (Kinder bis 16 Jahre frei). Hunde sind nicht erlaubt. Im Internet: www.gartenzauber.com.

> Der Courier verlost zehn mal zwei Karten für den Herbstzauber. Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag, 4. September, von 8 bis 22 Uhr unter Tel. 01378-407774 an (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) und nennt das Stichwort „Herbstzauber“ sowie seinen Namen, Adresse und Telefonnummer. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.