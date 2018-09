von Jens Bluhm

24. September 2018, 11:40 Uhr

Seien wir ehrlich, im Grunde unseres Herzens haben wir es seit langem zumindest geahnt, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollten. Schließlich konnte es ja nicht ewig so weitergehen, wenn sich das viele auch gewünscht hätten. Nein, auch der Schönste aller Sommer geht einmal zu Ende! Aber muss es denn gleich so so abrupt sein? Nur einen Moment trat Hein gestern Morgen wie an jedem Morgen seit Monaten kurzärmelig vor die Haustür, dann war er auch schon wieder drinnen: Mann, ist das kalt! „Der Herbst ist da!“ , kommentierte seine Holde nur schadenfroh. Wohl wahr !

Guten Tag, bis morgen!