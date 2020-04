Boostedt : Herbert Langenohl wird 90 Jahre alt

Als junger Mann fuhr er mit dem Fahrrad zur Papstaudienz nach Rom.

09. April 2020, 11:05 Uhr

Der ehemalige Bäckermeister Herbert Langenohl aus Boostedt wird am Donnerstag, 9. April, 90 Jahre alt. In seinem langen Leben hatte Herbert Langenohl schon vieles erlebt und war als Weltenbummler auf allen Kontinenten unterwegs gewesen. Er hatte in zahlreichen Vorträgen mit anschaulichen Fotos von diesen Abenteuern berichtet. Besonders gerne erinnert er sich an seine erste große Fahrradtour gleich nach der Gesellenprüfung. Das Rad hatte er sich von seinem ersten verdienten Geld gekauft. Es war im Jahr 1952, als er sich mit seinem Freund Elmar Degenhard, einem Konditorgesellen, und 600 D-Mark in der Tasche auf den Weg nach Süden machte. Sie fuhren am Rhein entlang, übernachteten in Kolpinghäusern (für Wandergesellen gab es dort eine kostenlose Übernachtung und ein Frühstück) oder Jugendherbergen. Mit einem Visum durchquerten sie die Schweiz und gelangten über den Gotthardpass nach rund anderthalb Monaten nach Italien. „In Rom haben Elmar und ich im Vatikan in einem kleinen katholischen Schwesternhaus auf Feldbetten genächtigt. Auf den Straßen Italiens waren wir damals mit unseren Rädern Exoten“, erinnert sich Herbert Langenohl. „Auf dem Petersplatz wurden wir von einem katholischen Priester angesprochen, der unsere Kolpingwimpel an den Fahrrädern bemerkt hatte. Als er erfuhr, dass wir Mitglieder des katholischen Gesellenvereins waren, durften wir als Messdiener am nächsten Morgen an seiner Messe im Petersdom teilnehmen“, erzählt Langenohl. Nach der Messe lud der Priester die beiden zu einer Papstaudienz nach „Castel Gondolfo“ ein. „Nach sechs Monaten und rund 8ooo Kilometern durch Deutschland, die Schweiz und Italien begrüßte ich meinen Vater morgens um 4.30 Uhr wieder in seiner Bäckerei in Boostedt“, so Langenohl.

Heute war eine große Geburtstagsfeier geplant. Doch erzählen von seinem spannenden Leben kann er heute nicht, denn Herbert Langenohl hat die Geburtstagsgesellschaft gebeten, so wie er und seine Frau Ingrid, nicht aus dem Haus zu gehen.