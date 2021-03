Bühnen-Stars in Neumünster : „Helden“ mit Sinn für Humor

Im März 1970 wurde Walter Giller vor seinem Auftritt im „Corso“ vom Courier interviewt.

15. März 2021, 18:34 Uhr

Das wird ein kurzes Frage- und Antwortspiel. So vermuten Courier-Redakteurin Karin de Paoli und Fotograf Walter Erben, als sie am 4. März 1970 kurz vor 19 Uhr ins „Corso“ fahren, um den Schauspieler Walter Giller zu treffen. Im Artikel über das Gespräch heißt es später in der Zeitung: „Wir bereiteten uns seelisch darauf vor, dass er – wie viele seiner Kollegen – kurz vor dem Auftritt ungenießbar sein würde“. Aber dann kommt alles ganz anders.

Aus dem Kurzinterview vor der Auführung des Stückes „Helden“ von George Bernard Shaw, mit dem die „Neue Schaubühne München“ in Neumünster gastiert, wird eine einstündige Plauderstunde mit Hauptdarsteller Walter Giller, zu der sich später auch seine Schauspieler-Kollegen Kurt Jaggberg und Wolfgang Lukschy gesellen.

Walter Giller ist, so wird im Interview deutlich, ein Familienmensch. „Er spricht“, so schreibt Karin de Paoli, „gerne von seinen Kindern Natascha – „sie ist zehn und hat schon Schuhgröße 37“ – und Jan (5). Für sie hat er zwei Kinderbücher geschrieben, das dritte soll in diesem Jahr erscheinen. Die Fotos der Sprösslinge stecken in der Brieftasche und auch ein Kalender, in dem für jeden Tag, den er auf Tournee ist, von den Kindern und seiner Frau Nadja Tiller ein paar Worte stehen“. Der 1927 geborene

und 2011 verstorbene Walter Giller, der in über 80 Filmen und zahlreichen Theaterstücken mitgespielt hat, war seit 1956 mit der Schauspielerin Nadja Tiller verheiratet.

Der „Held“ zeigt Sinn für Humor hinter den Kulissen im „Corso“. Und er ist die Ruhe selbst: „Der Zeiger rückt auf halb acht. Es wird Zeit, dass sich Walter Giller in den Hauptmann Bluntschi verwandelt. Er braucht dazu keine fünf Minuten, dann ist er wieder da, blödelt ein bisschen mit den Kollegen“, so heißt es im Courier-Artikel.

Die Frage nach den Zukunftsplänen beantwortet Walter Giller lapidar. Dass ein Kino-Verleih gerade ein Remake des Rühmann-Films „Die Feuerzangenbowle“ mit ihm in der Hauptrolle angekündigt hat, überrascht ihn. „Davon weiß ich ja noch gar nichts, aber so etwas würde ich schon gerne machen“. Auch die Schriftstellerei interessiere ihn schon lange. Aber diese Liebe reagiere er vorerst mit Kinderbüchern ab.

„Fünf Minuten vor acht. Klingelzeichen. Gedämpftes Gemurmel dringt aus dem Zuschauerraum in die Garderobe. Die letzte Frage scheint bei so viel Gelassenheit beinahe überflüssig. „Lampenfieber?“ „Oh doch“, sagt der Schauspieler Walter Giller. „Wir gehen jetzt alle noch mal Pipi machen“. Verabschiedet sich herzlich und entschwindet“.

Über das nun folgende Bühnengeschehen heißt es in der Rezension vom 5. März 1970: „Walter Giller als Bluntschi, das war schon ein Erlebnis“. Karin Hartman, die seit der Saison 1969/70 die Theaterbesprechungen für den Courier liefert, bescheinigt dem Hauptdarsteller, „den nüchternen Realisten zu verkörpern, den Militär, den nichts aus der Ruhe bringen kann. Großartig Gillers trockene, überlegene, dezente und leicht verschmitzte Spielweise“. Das Schwytzer Dütsch sei für ihn keine Klippe gewesen. „Es klang natürlich und leicht und machte die Rolle noch lebendiger“.

Uneingeschränktes Lob gibt es auch für die Darstellung der Rina durch Hannelore Elsner. „Es war bestechend, mit welcher Sicherheit sie die Unter- und Zwischentöne ihrer Rolle herausarbeitet“, schreibt Karin Hartmann. Allen Schauspielern, „aber vor allem dem berühmten Gast Walter Giller wurde am Schluss mit lang anhaltendem Beifall für einen amüsanten Theaterabend gedankt“.