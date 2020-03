Neumünster : Heiraten im Tierpark – Anmeldungen sinjd jetzt möglich

Tierpark-Chefin Verena Kaspari stellt bei der Jahresversammlung erste Ansätze des Masterplans 2030 vor.

von Sonja Kröger

10. März 2020, 15:59 Uhr

Der Tierpark blickt auf ein durchschnittliches Jahr zurück und optimistisch in die Zukunft. „Die meisten Projekte, die wir uns vorgenommen haben, sind umgesetzt“, teilte Chefin Verena Kaspari am Montagabend bei der Jahresversammlung der Tierparkvereinigung vor 67 Mitgliedern im Bistrorant mit.

Einnahmen von 1,201 Millionen Euro standen Ausgaben von 1,185 Millionen Euro gegenüber. Nach Abzug der zweckgebundenen Spenden blieb ein wirtschaftliches Betriebsergebnis von 21.000 Euro im Soll. „Vor allem eine Abwassernachzahlung an die Stadt im Dezember und erhöhte Personalkosten trugen zu dem Ergebnis bei“, erklärte Schatzmeister Henning Wannagat, der im Anschluss einstimmig in seinem Amt wiedergewählt wurde. Neu eingestellt wurde unter anderem Zootierarzt Jannis Göttling, der allerdings bereits einen neuen Job gefunden hat und Neumünster wieder verlassen wird.

Neu ist, dass Heiratswillige künftig im Tierpark das Ja-Wort geben können. „Wir sind außerstandesamtlicher Trauungsort“, kündigte Verena Kaspari an. Anfragen könnten ab sofort ans Standesamt gestellt werden. „Wir berechnen keine Gebühren für die Hochzeitsgesellschaft, nur über eine Spende würden wir uns freuen.“

Sie nannte zudem Grundzüge des Masterplans 2020 bis 2030. So will der Tierpark unter dem Slogan „Tiererlebnis von Nord nach Süd“ künftig vor allem Arten aus Nord- und Südamerika, den nordischen Ländern Europas und Asiens zeigen, die an die klimatischen Bedingungen in Deutschland angepasst sind. Die Möglichkeiten der naturnahen Parkanlage im Stadtwald sollen besser ausgeschöpft und noch mehr für die heimischen Tierarten gemacht werden – etwa der Schmetterlingsgarten, der in der Umsetzung ist.

Ex-Citymanager Michael Keller wurde aus dem erweiterten Vorstand verabschiedet. Dafür wurden Tierärztin Sonja Kruse (39) und Joachim Eckner (70), Bankkaufmann im Ruhestand, hineingewählt.