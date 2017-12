Rendswühren : Heiner Staggen macht es noch einmal

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhr 1 von 1

von Michael Kuhr

erstellt am 14.Dez.2017 | 13:00 Uhr

Rendswühren | Der Kreisbauernverband Plön/ Neumünster setzt auf Kontinuität. Der bisherige Vorstand wurde gestern in Giekau vom Hauptausschuss des Verbandes einstimmig für weitere fünf Jahre bestätigt.

Der Vorsitzende Heiner Staggen aus Rendswühren geht in seine dritte Wahlzeit. Außerdem bestätigt wurden seine Stellvertreter Jochen Flessner und Ludwig Hirschberg sowie die weiteren Vorstandsmitglieder Ansa Lage-Mohrdieck, Thore Biss, Alfred Stender und Bernd Steffen. Der berufsständischen Vertretung von Landwirten gehören 1118 Mitglieder in acht Bezirks- und 60 Ortsverbänden aus Plön und Neumünster an. Die Zahl nimmt pro Jahr um etwa 0,3 Prozent ab. Die Bauern bewirtschaften über 53 000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche.

Derzeit beschäftigt die Landwirte die neue Düngeverordnung, die ihnen deutlich mehr Bürokratie und kostenintensiven Beratungsbedarf aufbürdet, sagten Geschäftsführer Dr. Dierk Boie und Vorsitzender Heiner Staggen. Für Gebietskulissen gebe es sogar staatliche Beratung. Die neue Reform der gemeinsamen Agrarpolitik werde wegen der Abwicklung des Brexit vermutlich erst 2022 erfolgen. Es gehe dabei um bis zu 300 für die Existenz wichtige Euro pro Hektar. „Das macht die Hälfte unseres Gewinns aus“, erklärt Staggen.

Aber auch das Tier-Wohl und der Glyphosat-Ersatz bestimmen die landwirtschaftlichen Themen der nächsten Jahre, so die Einschätzung von Heiner Staggen. Er hoffe, dass die mit dem erwarteten Weggang von Landwirtschaftsminister Robert Habeck anstehende Neubesetzung des Ministeriums Verlässlichkeit bringt: „Wir haben uns mit Habeck arrangiert.“

Probleme bereiten Bauern nach wie vor die nassen

Felder (der Courier berichtete). Im Herbst sei weder Dünger ausgebracht noch bis zu 50 Prozent der Felder nicht bestellt worden. Die nächste Aussaat erfolge im März, rechnen die Bauern mit

Verlusten.