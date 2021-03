Hein Tüt sagt „Guten Morgen“ : Hein als Papiertiger

Papier ist geduldig, Hein ist nicht. Beipackzettel bringen ihn richtig auf die Palme.

von Hannes Harding

12. März 2021, 07:00 Uhr

Das Falten von Papier ist eine Kunst. In Japan heißt das Origami, im Hause Tüt nicht. Im Gegenteil: Hein ist im Hinblick auf den Umgang mit Papier und Papieren ein wahrer Schlumpf. Das fängt schon mit der absoluten Unlust zusammen, die Post nicht nur aufzureißen und zu überfliegen, sondern dann auch akkurat wegzuheften. Deshalb sieht sein Arbeitszimmer aus wie sein Büro bei der Arbeit. Wie im Großen so im Kleinen. Heins Liebste hatte kürzlich ein neues Medikament bekommen und Hein den Beipackzettel aus der Packung genommen. Als er ihn wieder hineinschieben wollte, gelang es ihm beim besten Willen nicht, den kleinen Zettel so zusammenzufalten wie er war. Mehrere Versuche scheiterten, und Hein wurde fuchsteufelswild. Er faltete hin und her, zog das Papier wie eine Ziehharmonika auseinander. Am Ende knüllte er es zusammen und schmiss es in den Papiermüll.

Vielleicht, sagte Heins Holde, sollte er doch mal Origami ausprobieren. Die japanische Falttechnik solle nämlich die Intelligenz fördern.

Guten Tag, bis morgen!