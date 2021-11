Fußball-Oberliga Süd : Heimkomplex des PSV Neumünster ufert allmählich aus

Die „Polizisten“ verlieren auch das fünfte Spiel vor eigenem Publikum. Gegen den VfB Lübeck II gibt es ein 0:1.

Neumünster | Zu Hause geht weiterhin gar nichts. Fußball-Oberligist PSV Neumünster verlor auch sein fünftes Heimspiel in dieser Saison, blieb dabei zum vierten Mal in Folge vor eigenem Publikum torlos. 135 zahlende Zuschauer sahen an der Stettiner Straße ein 0:1 gegen den VfB Lübeck II. Selbst eine Gelb-Rote Karte für Gästeakteur Belal Ahmadi, der gegen Timo Barend...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.