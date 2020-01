Schleswig-Holsteinischen Heimatbund : Heimatbund Neumünster stellt sein Jahresprogramm vor

Der Fokus der Veranstaltungen liegt in diesem Jahr auf Neumünster und dem Raum Schleswig.

von Gunda Meyer

08. Januar 2020, 17:45 Uhr

Eine „hervorragende Bilanz“ kann der Neumünsteraner Ortsverein des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes für das vergangene Jahr ziehen. „Wir hatten bei unseren Vorträgen immer zwischen 60 und 90 Besucher, das ist viel für einen Verein mit 152 Mitgliedern“, so der Vorsitzende, Jens Kay. Auch in diesem Jahr hat der Heimatbund wieder eine bunte Mischung an Vortragsthemen zusammengestellt. „Diesmal haben wir einen Fokus auf Neumünster und den Raum Schleswig gelegt“, so Dr. Gerhard Schubert, zweiter Vorsitzender.

Zum Auftakt geht es am 27. Januar um die Geschichte des Friedrich-Ebert-Krankenhauses: Dr. Olaf Jacobsen, ehemaliger Chefarzt der FEK-Gefäßchirurgie, wird anekdotenreich von der Entwicklung des Gesundheitswesens in Neumünster berichten. Vorab startet an dem Tag um 19 Uhr die Jahresversammlung des Vereins, auf der eine Nachfolgerin für Heide Winkler als Beisitzerin gewählt wird. „Nach zehn Jahren ist erst einmal genug mit der Vorstandsarbeit“, sagt Winkler. Über „105 Jahre Museum in Neumünster“ sprechen der Historiker Dr. Alfred Heggen und der ehemalige Leiter des Textilmuseums, Klaus Tidow, am 24. Februar um 19.30 Uhr.

Der Verein engagiert sich auch im Rahmen des Projekts „Neuland Neumünster – Migrationsgeschichte einer Stadt“ des Museums Tuch + Technik. Am 23. März spricht Willi Treetzen vom Bund der Vertriebenen daher über das Thema „1945 – Ausgebombte, Flüchtlinge, Vertriebene finden in Neumünster eine neue Heimat“.

Am 27. April gibt Heimatbundmitglied Oswald Feix mit „Haithabu – Danewerk – Wikinger“ um 19.30 Uhr schon einmal einen Vorgeschmack auf die Sommerfahrt des Vereins in den Raum Schleswig, die am 27. Juni starten soll. Am 25. Mai wird die Klosterkirche in Bordesholm besucht. Unter dem Titel „Hosen – weiblich“ wird die Autorin Jutta Kürtz über die Anfänge der Emanzipationsgeschichte der Frau referieren. Wie sich der Rundfunk im norddeutschen Raum entwickelt hat, berichtet Prof. Eckhard Fahrun unter dem Titel „Fortschritt in der Provinz“ am 28. September um 19.30 Uhr. Ebenfalls um 19.30 Uhr beleuchtet Dr. Jan Schlürmann am 26. Oktober unter dem Titel „175 Jahre meerumschlungen“ Hintergründe zu Flagge, Wappen und Lied.

Einen ganz anderen Fokus hat der Vortrag von Astrid Franke. Die Ökotrophologin spricht über körperliche und geistige Vitalität durch Ernährung. Auch das beliebte Spargelessen (5. Juni), Grünkohlessen (13. November) und die Adventsfeier (8. Dezember) stehen auf dem Programm des Heimatbundes.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und finden in der Galerie des Restaurants „Johann & Amalia“ in der Stadthalle statt. Weitere Informationen unter www.heimatbund-nms.de.