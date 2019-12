Stand-up-Comdedian aus der Heute-Show : Hazel Bruggers Sarkasmus begeisterte 400 Besucher in Neumünster

Im ZDF begeistert die 25-Jährige die Fernsehzuschauer. Und auch in der Stadthalle liefertze sie.

Avatar_shz von shz.de

08. Dezember 2019, 15:39 Uhr

Sie ist bekannt aus der „Heute-Show“ im ZDF und wird gern als die „böseste Frau der Schweiz“ bezeichnet: Am Freitagabend war die Stand-up-Comedian Hazel Brugger mit ihrem Soloprogramm „Tropical“ zu Gast im Festsaal der Stadthalle. Knapp 400 Besucher feierten die 25-Jährige für ihren Sarkasmus und ins Absurde gezeichnete Alltags-Szenen.

Die Wahl-Kölnerin kam auf der Bühne genau so authentisch rüber wie im Fernsehen. Mit ihrem lässig-burschikosem Gang und den leicht abgewinkelten Ellenbogen erinnerte sie an einen Cowboy, der in den Saloon kommt, um am Tresen erst einmal einen Kurzen zu kippen und dann die ganzen Falschspieler und Möchtegern-Haudegen aufzumischen. Und das alles mit einem so trockenen Humor, dass man diese Frau schon für ihre Coolness lieben musste.

In schweizerischer Bedächtigkeit erzählte sie vom Unterschied zwischen deutschen und schweizerischen Bankhäusern, von der Frage, ob Socken und Schuhe beim Frauenarzt ausgezogen gehören und wie die Autobahnen der Nachbarländer funktionieren.

„Die Autobahn in der Schweiz mit dem Tempolimit wirkt eher wie eine wohl behütet, spießige Familie. Die deutsche Autobahn ist hingegen wie eine von Depressionen niedergeknüppelte Alleinerziehende von acht Kindern“, meinte sie etwa. Und manchmal, wenn sie ihre Familie und sich selbst durch den Kakao gezogen hatte – „Warum soll man nett sein zu seinen Geschwistern? Das ist Verschwendung von Ressourcen. Geschwister sind Übungsmenschen für richtige Menschen.“ – verzog die ehemalige Poetry-Slammerin spöttisch einen Mundwinkel, manchmal auch beide, aber das war dann schon viel Mimik.

Die in den USA geborene Hazel Brugger sorgte im Publikum für lautes Gelächter, und ihre improvisierte Zugabe war mit der stärkste Teil des Abends. Da durften ihr die Zuschauer Fragen zurufen – Ermunterung à la Brugger: „Fragen Sie einfach los, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Menschen.“ Einer aus dem Publikum wollte wissen, warum ihr Programm „Tropical“ heißt. Antwort: „Es ist einfach ein geiles Wort, fühlt sich gut an im Mund.“