Feuer in Groß Kummerfeld : Haus brannte: Nachbargebäude in Kleinkummerfeld evakuiert

Ein Feuerwehrmann kam verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

16. Dezember 2019, 13:49 Uhr

Groß Kummerfeld | Am Sonntag brannte in Groß Kummerfeld, Willingrade, ein unbewohntes Einfamilienhaus an der Willingrader Straße. Gegen 16.45 Uhr meldeten Zeugen den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr das Feuer.

100 Helfer im Einsatz

Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften aus mehreren Wehren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Dabei waren die Wehren aus Willingrade, Rickling, Heidmühlen, Boostedt, Latendorf, Braak, Groß Kummerfeld, Kleinkummerfeld sowie Kräfte des ABC-Zuges und der Kreisfeuerwehrzentrale, Rettungsdienst der Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein sowie der Berufsfeuerwehr Neumünster.

Wind erschwert Löscharbeiten

Durch den starken Wind wurde der Rauch noch in weite Ferne getragen, so dass über Rundfunk Warnhinweise gegeben wurden. Die umliegenden Häuser wurden teilweise evakuiert. Die Löscharbeiten dauerten bis 19 Uhr an.

Ein Feuerwehrmann erlitt eine Rauchgasvergiftung. Rettungskräfte brachten ihn in einem in ein Krankenhaus. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter Tel. 04551/8840 um Hinweise. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

