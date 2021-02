TRappenkamp : Harald Krille ist seit zehn Jahren Bürgermeister

Agenda 2021: Der alte Feuerwehrstandort könnte für die Jugendarbeit genutzt werden.

von Gunda Meyer

16. Februar 2021, 17:38 Uhr

Eines kann man Trappenkamps Bürgermeister nicht nachsagen: Amtsmüdigkeit. Im Dezember 2010 gratulierte Amtsvorgänger Werner Schultz dem frisch gewählten SPD-Mann zu seiner Wahl als Bürgermeister. In den Vorgesprächen war die Übereinkunft getroffen worden, dass Schultz Gemeinde-Dezernent wird und das Amt in der Tagesarbeit unterstützt. „Die Zusammenarbeit hat sich bewährt“, sagte Harald Krille. Zeit, die Hände in den Schoß zu legen, bleibt für den heute 62-Jährigen nicht. Allein auf der Agenda 2021 stehen bereits wieder einige Großprojekte.

Für Krille und Trappenkamps Ortspolitiker wird es nicht langweilig. Gerade steht der ehrgeizige Feuerwehrneubau in der Gemeinde vor der Vollendung, wollen die Planung und der Bau einer sechs Millionen Euro teuren Erweiterung der Richard-Hallmann-Schule begleitet werden. Die Schule wird heute von rund 1030 Schülern besucht.

Außerdem soll ein 2,5 Hektar großes Gewerbegebiet geschaffen werden. Mitten im Ort investiert der Landesverein für Innere Mission rund 18 Millionen Euro in ein neues Pflegeheim. Damit sind allein etwa 40 Arbeitsplätze verbunden. „Es bleibt spannend in Trappenkamp“, versprechen Krille und Schultz.

Anfang Februar stand bereits ein Gespräch mit Vertretern der Landesturnschule auf dem Terminplan, in dem es um eine intensivere Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Sportschmiede ging. Außerdem steht nach der Feuerwehr und der Schulerweiterung die Jugendarbeit im Fokus, meinte Krille. Das heutige „Jugendheim“ am Ostlandplatz könnte zu einem Ort für Kunst- und Kultur umgebaut werden.

Der bisherige Feuerwehrstandort am Ostlandplatz biete Raum für Ideen, wie es mit der Jugendarbeit weitergehen könnte. Eine Chance, Projekte zu verwirklichen, biete dabei das Städtebauförderungsprogramm, meinte Krille. Dabei soll es auch um den Wohnungsbau in der Gemeinde gehen. Eine besondere Herausforderung könnte noch die ärztliche Versorgung in der 5300-Seelen-Gemeinde werden.

Auch die Zentrumsentwicklung bleibe eine spannende Aufgabe. Allein wären viele der Projekte wie der komplexe Umbau der Schullandschaft, die Hallensanierungen oder die Schaffung der Neubaugebiete und mehr, kaum denkbar gewesen, sagte Krille.

Der Aufbau des Netzwerkes vom Land und Kreis, der Industrie und Handelskammer, den Gemeinden bis hin zur Verwaltung in Trappenkamp habe geholfen die Gemeinde zu entwickeln. Di Verwaltung sei dabei viel meghr als nur „eine Schreibstube“, erklärte Krille.

Ob es neben seiner Arbeit als Leiter des Wasser- und Klärwerkes und Bauhofs in Bornhöved, rund 40 Jubiläen im Jahr und unzähligen anderen Terminen im Amt als ehrenamtlicher Bürgermeister nicht mitunter etwas viel wird? „Nein, nicht wirklich“, sagte Krille. „Gemeinde-Dezernent Werner Schultz nimmt viel Last von den Schultern. Meine Frau Ingrid steht hinter meiner Arbeit und die Bürger sind mir ein wertvoller Kompass, wodurch das Amt auch mit viel Freude verbunden ist“, sagte der Bürgermeister. Und wenn es doch einmal etwas voll wird im Kopf? Dann geht es nach Fehmarn in den Wohnwagen auf dem Campingplatz, frischen Wind um die Ohren spüren und die Batterien auftanken. „Auf der Fehmarnsundbrücke wird der Schalter fast wie von selbst umgelegt“, sagt Krille.