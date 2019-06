Schöffengericht Neumünster : Harakiri-Flucht über die Autobahn

Ein rücksichtsloser Autobahnraser muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Einige Unfallopfer leiden bis heute.

von Jens Bluhm

05. Juni 2019, 17:11 Uhr

Das war selbst der erfahrenen Richterin zu viel: „Eine Tür aufhebeln ist eine Sache“, sagte die Richterin mit Blick auf den mitangeklagten Einbruchdiebstahl, „aber das hier ist wirklich eine andere Nummer“, ging sie den Angeklagten an: „Ist Ihnen eigentlich klar, dass es nur durch viel Glück nicht zu Toten gekommen ist?“

Polizei-Video schockt selbst die Juristen

Knapp sechs Minuten dauerte das Video der Autobahn-Polizei, das im Großen Saal des Amtsgerichts Neumünster den Prozessbeteilten den Atem stocken ließ. Aufgenommen aus einem Streifenwagen am Abend des 8. Februar 2019 bei Geschwindigkeiten bis 200 Stundenkilometern, zeigte es die haarsträubende und rücksichtlose Flucht eines 49-jährigen Audi-Fahrers, der bei seiner Harakiri-Fahrt über die Autobahn drei Unfälle mit sieben Verletzten provozierte und weitere Menschenleben aufs Spiel setzte, bevor die Polizei ihn in Hamburg-Schnelsen endlich stoppen konnte.

Begonnen hatte die dramatische Flucht bei Neumünster. Dort war der unbeleuchtete Wagen des 49-jährigen einer Autobahnstreife aufgefallen. Eine Routineabfrage des NMS-Kennzeichens ergab, dass der Fahrer gesucht wurde – was der Fahrer selbst zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht wusste: Er wollte vielmehr vermeiden, unter Alkohol und Drogen aber ohne Führerschein am Steuer erwischt zu werden.

Peter Wüst

Die Streife setzte sich vor den Wagen und forderte ihn bei Bad Bramstedt auf , ihr in die Ausfahrt zu folgen. Der Fahrer folgte zunächst, bis die Streife abgebogen war. Dann gab er Gas, wechselte nach links zurück auf die Autobahn und raste davon.

Die Streife kehrte um, nahm die Verfolgung auf und rief Verstärkung. Während einer halsbrecherischen Flucht überholte der Audifahrer mal links mal rechts, nötigte der Polizei zufolge dutzende Fahrer zum Ausweichen und provozierte immer wieder gefährliche Beinahe-Zusammenstöße.

Den ersten echten Crash gab es in Höhe Schmalfeld, als er in voller Fahrt einen VW rammte.

Minuten später krachte er bei Kaltenkirchen auf einen vollbesetzte Pkw, der vor der Polizei auf den Seitenstreifen ausgewichen war. Dessen Fahrer hatte im Rückspiegel zwar das Blaulicht des Streifenwagens gesehen, nicht aber den unbeleuchteten Audi, der ihn noch weiter rechts überholen wollte.

Zeuge bricht vor Gericht in Tränen aus

„Ich sah nur einen Schatten, dann krachte es furchtbar“, sagte der 62-jährige Fahrer und brach vor Gericht in Tränen aus: Seine Schwiegertochter saß mit ihren fünf Jahre und drei Monate alten Kindern auf dem Rücksitz. Seine Enkelin habe bis heute Angst vor dem Autofahren.

Auch dieser Unfall konnte den Audifahrer nicht stoppen. Er verlor zwar diverse Autoteile, raste aber unverdrossen weiter, erinnerte sich eine Polizistin, die im verfolgenden Streifenwagen gesessen hatte. Auch mehrere Versuche den rasenden Fahrer zwischen Polizeiwagen und Leitplanke einzuklemmen, schlugen fehl.

Inzwischen war zwar die halbe Autobahnpolizei zwischen Hamburg und Neumünster hinter dem Audi her, aufgeben kam für den Flüchtenden aber offenbar nicht mehr in Frage: In Hamburg-Schnelsen fuhr er von der Autobahn ab, raste auf der Gegenfahrbahn der Oldesloer Straße über eine rote Ampel und knallte frontal auf einen Porsche. Die Wucht des Aufpralls schleuderte seinen Wagen vor einen Baum. Der Fahrer stieg aus und wollte zu Fuß flüchten. Vier Beamten gelang es schließlich, den wild um sich tretenden Mann zu bändigen.

Die Rücksichtslosigkeit und kriminelle Energie, die der Angeklagte bei seiner Harakiri-Flucht an den Tag gelegt hat, verschlägt einem die Sprache. Die Staatsanwältin

Der 49-Jährige selbst mochte oder wollte zu der Amokfahrt vor Gericht nur wenig sagen, räumte aber ein, vor der Fahrt getrunken und Drogen genommen zu haben. „Ich erlebe mich dann leicht wie im Rausch.“ Er habe die halsbrecherische Fahrt wie ein Videospiel erlebt, in dem er möglichst weit kommen wollte, versuchte seine Verteidigerin zu erklären.

Die Staatsanwältin hatte dafür wenig Verständnis: Die Rücksichtslosigkeit und kriminelle Energie, die der Angeklagte bei seiner Harakiri-Flucht an den Tag gelegt habe, „verschlägt einem fast die Sprache“, fasste sie in ihrem Plädoyer zusammen.

Das Gericht sah das ähnlich: Nur um seine Autofahrt unter Alkohol und ohne Führerschein zu verschleiern, habe der Angeklagte das Leben zahlreicher Menschen riskiert, hielt die Vorsitzende Richterin dem Mann vor. Das Gericht verurteilte ihn unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu dreieinhalb Jahren Gefängnis.