Neumünster : Hans-Böckler-Schule setzt Impulse als Zukunftsschule

Als zweite Einrichtung im Land wird die HBS auf Anhieb mit der höchsten Stufe der Naturschutz-Auszeichnung geehrt.

16. Juni 2020, 14:56 Uhr

Es sind zentrale Fragen, mit denen sich die Schüler beschäftigten: „Welche Konsequenzen hat mein Handeln? Was kann ich dazu beitragen, dass die Welt für alle lebenswert bleibt? An der Hans-Böckler-Schule (HBS) sind Nachhaltigkeit und Naturschutz besonders im Fokus, nicht erst seit die Grund- und Gemeinschaftsschule am Elchweg 2018 als erste Umweltschule des Landes ausgezeichnet wurde. Nun prangt für diesen Bereich bald eine weitere Ehrentafel am Gebäude: Am Dienstag übergaben Simone Dreesmann, Kreisfachberaterin für Natur- und Umwelterziehung / Bildung für nachhaltige Entwicklung, und Dr. Stefan Kronenberg von der Sparkassenstiftung die Auszeichnung Zukunftsschule in Schleswig-Holstein an Schulleiter Thorsten Petersen und seinen Stellvertreter Simon Schön – und zwar in Stufe 3 mit dem Titel „Wir setzen Impulse“.

„Es ist erst das zweite Mal in den 20 Jahren, in denen es den Preis in Schleswig-Holstein bereits gibt, dass eine Schule sofort mit der höchsten Stufe geehrt wird“, erklärte Dreesmann. Mit dem Bienen-Projekt „Honey Bee School“ und dem Müllmanagement, bei dem Schüler und Lehrer sorgfältig und bewusst Abfall nach Arten trennen, sind die Böcklersiedler damit Vorbildschule für das ganze Land. 400 Euro gab es dafür sofort, weiteres Geld dürfen die HBSler nun für konkrete zusätzliche Projekte anfordern. Für die kommende Woche hat sich zudem Landtagsvizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber zum Gratulieren angekündigt. Das Land ist gemeinsam mit der Sparkassenstiftung Initiator der Aktion. „Es ist beeindruckend, wie sie sich hier für Nachhaltigkeit einsetzen. Das liegt uns auch sehr am Herzen“, sagte Kronenberg.

Jede Schule aus Schleswig-Holstein kann sich einmal jährlich mit mindestens zwei Projekten als Zukunftsschule bewerben. Die Zertifizierung gilt für jeweils zwei Schuljahre. „Das Ziel des Wettbewerbes ist es, Bildung für nachhaltige Entwicklung im Fachunterricht, in Projekten und im Schulprogramm zu verankern. Die Schüler bringen dadurch auch neue Impulse ein“, sagte Dreesmann.

Schulleiter Thorsten Petersen unterstrich dies mit Beispielen aus dem Unterrichts-Alltag, die vom Erfolg des Konzepts zeugen. So würden die Schüler den Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsgedanken nicht nur bei der Mülltrennung in die Familien weitergeben. „Als hier vor kurzem Bäume für die Erweiterung der Schule gefällt werden mussten, standen gleich einige der 550 Mädchen und Jungs bei mir im Büro und protestierten“, berichtete er und fügte an: „Schule muss Lebenspraxis vermitteln. Das ist uns ganz wichtig.“