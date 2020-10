Bordesholm : Hannah Köpf stellt im Savoy ihr neues Album vor

Am Sonnabend präsentiert die Künstlerin Folk, New-Orleans-Soul, Americana, Jazz und Southern Country.

von Susanne Otto

18. Oktober 2020, 13:46 Uhr

Hannah Köpf stellt am kommenden Sonnabend, 24. Oktober, im Bordesholmer Savoy an der Schulstraße ihr neues Album „Cinnamon“ vor.

Folk, New-Orleans-Soul, Americana, Jazz und Southern Country klingen bei Hannah Köpf so natürlich, als habe sie schon als Kind nie etwas anderes gehört als diese uramerikanischen Gattungen. Mit Dobro, Fiddle

und Slide Guitar fährt „Cinnamon“ das klassische

Nashville-Country-Besteck auf. Es ist diese Liebe zum Detail, die das Album so besonders macht: das Cello von Nathan Bontrager oder das Tenorsaxofon von Denis Gäbel. Neben Joni-Mitchell-inspirierten Balladen wie „Golden Leaves“ gibt es Uptempo-Songs wie „There When You Need Me“ mit feinstem Soul im New-Orleans-Stil – Handclaps, swingendes Piano und triumphal bluesige Bläserarrangements, die vom Bigband-erfahrenen Dietmar Mensinger stammen.

„Zum ersten Mal bin ich vollkommen happy mit einem Album. Es passt alles, bei jedem Song“, sagt Hannah Köpf. Das Konzert im Bordesholmer Savoy, Schulstraße 7, beginnt am Sonnabend um 20.30 Uhr. Karten für 17 Euro gibt es im Vorverkauf beim Kinoverein, Tel. 0 43 22 /10 11, oder für 19 Euro an der Abendkasse.