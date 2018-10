Kreishandwerkerschaft Mittelholstein : Handwerk begrüßt 821 neue Auszubildende

Mehr Auszubildende als im Vorjahr kamen zur zentralen Einschreibfeier in der Kreissporthalle Bad Segeberg. Sie stehen vor glänzenden Berufsaussichten.

von Rolf Ziehm

01. Oktober 2018, 17:16 Uhr

Ein neues Kapitel wurde aufgeschlagen im goldenen Buch des Handwerks: Die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein begrüßte jetzt wieder Hunderte neue Azubis zur Einschreibungsfeier in der Kreissporthalle in Bad Segeberg. Stellvertretend für jedes Gewerk schrieben sich je zwei Lehrlinge, der Obermeister und der Lehrlingswart in das goldene Buch ein.

Insgesamt 821 neue Azubis haben im Gebiet der Kreishandwerkerschaft, also im Kreis Segeberg und in der kreisfreien Stadt Neumünster, einen Ausbildungsvertrag mit Betrieben abgeschlossen. Das sind 46 junge Handwerker mehr als im Vorjahr – mögliche Nachmeldungen sind dabei noch nicht berücksichtigt.

„Dieser Tag gehört euch. Die Zukunft übrigens auch!“, begrüßte Kreishandwerksmeister Michael Kahl die Hauptpersonen des Abends, die mit ihren Familien in die Kreissporthalle gekommen waren. „Sie haben den Schritt in eine handwerkliche Lehre gewagt. Dazu kann ich nur sagen: Alles richtig gemacht“, sagte Kahl. Die Lehrlinge von heute könnten selbstbewusst auftreten, so Kahl, denn sie seien gefragt wie nie zuvor.

Häufig müssten die Betriebe in dieser Zeit bestehende Aufträge erst einmal abarbeiten – die Auftragslage sei so gut, dass neue Projekte oft gar nicht angenommen werden könnten. Deshalb sei die Zukunft der künftigen Fachkräfte gesichert: „Mit einer handwerklichen Lehre werden Sie überall auf der Welt Arbeit finden“, sagte Kahl.

Er wolle die jungen Lehrlinge zwar nicht aus Schleswig-Holstein locken, aber sie seien weltweit begehrte Arbeitskräfte – auch wegen des dualen Ausbildungssystems hierzulande. Kahl riet dazu, lernbereit, wissbegierig und auch kritikfähig zu sein, denn: „Weltverbesserer wird man nicht über Nacht; man muss drei Jahre lernen.“ Die Rede Kahls und die Beiträge des Abends übersetzten zwei Dolmetscherinnen in Gebärdensprache – ein Novum und ein Schritt in Richtung Teilhabe.

„Es gibt keine bessere Zeit, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen, als jetzt“, sagte Christian Maack, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kammer. Der Fachkräftemangel werde sich fortsetzen, die demografische Entwicklung spiele dabei in die Hand. Laut einer noch unveröffentlichten Studie werde es bis zum Jahr 2035 rund 180 000 unbesetzte Stellen für Facharbeiter allein in Schleswig-Holstein geben. „Die Mehrzahl davon kommt aus ihrem Bereich – sie werden hier immer Arbeit finden, da bin ich mir sicher“, so Maack. „Die Ausbildung im Handwerk sorgt dafür, dass Sie mit einer umfassenden Handlungskompetenz auftreten können – und zwar auch in Zukunft.“ Das gebe Sicherheit und das Gefühl, im Handwerk richtig aufgehoben zu sein.