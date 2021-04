Hein Tüt sagt „Guten Morgen“ : Haltbarkeit wird unterschätzt

Hein Tüt über Mindesthaltbarkeitsdaten und Pandemie-Zeiten.

von Gunda Meyer

12. April 2021, 07:00 Uhr

Heins Holde wollte ihren Liebsten am Wochenende mit einer Leckerei überraschen. Während er den Garten frühlingsfein machte, kochte sie Milchreis zum Dessert. Als Hein von draußen reinkam, roch er schon die warme Milchmahlzeit und war verzückt. Jeden Löffel genoss er. „Die Leute hamstern bestimmt angesichts der Corona-Verschärfungen bald wieder so lang haltbare Lebensmittel wie Milchreis“, sagte seine Holde. Hein fragte : „Werden die Reiskörner nicht auch irgendwann schlecht?“ Sie zuckte mit den Achseln. „Ich weiß nicht einmal, wie lang das Mindesthaltbarkeitsdatum ist“. Sie griff zur Packung und bekam große Augen: Juni 2018 stand da. Hein lachte: „Dass der bei uns überhaupt so alt werden konnte!“ Milchreis wird eben unterschätzt – wie leider oft auch die Pandemie.

