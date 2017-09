Problem-Abfall : Halbvolle Gasflaschen will keiner haben

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Torsten Tietgen aus Faldera hat ein Problem und sieht sich damit als umweltbewusster Verbraucher alleingelassen: Der 57-jährige pensionierte Soldat möchte zwei zum Teil noch befüllte Elf-Liter-Propangasflaschen fachgerecht entsorgt wissen. Doch in Neumünster fühlt sich offenbar niemand dafür zuständig. Einen Hinweis, wie er sie legal loswerden kann, hat Tietgen nach eigenen Angaben noch nicht bekommen.

Der Baumarkt, in dem Tietgen die grauen Flaschen 2006 beziehungsweise 2013 gekauft hat, nimmt sie nicht zurück. „Nur im Tausch gegen befüllte Flaschen“, sagte Tietgen, der im Fachhandel die gleiche Auskunft bekam. Das Problem: Die grauen Flaschen sind sein Eigentum. Nur bei den rot oder orange lackierten Leihflaschen ist der Handel zur Rücknahme verpflichtet.

Tietgen brachte die beiden Flaschen zur Schad- und Wertstoffannahme des Technischen Betriebszentrums an der Niebüller Straße – und holte sich auch dort eine Abfuhr. Ein Telefonat mit dem Wertstoffzentrum der Stadtwerke in Wittorferfeld brachte auch keinen Erfolg. „Man wollte sie dort nur annehmen, wenn sie definitiv entleert seien. Aber wie soll ich das machen? Einfach aufdrehen?“, fragt Tietgen. Das Flüssiggas Propan ist schwerer als Luft, hochentzündlich und kann bei unkontrolliertem Austritt verpuffen oder explodieren, heißt es ausdrücklich auf dem aufgedruckten Warnhinweis.

Tietgen wandte sich dann an die Berufsfeuerwehr und empfand die Antwort als Krönung: Dazu könne man nichts sagen, man habe keine Gasflaschen und also auch keine Probleme. Tietgen findet das eigenartig. „Man lässt den Verbraucher allein mit seinem Problem. Ich kann die Flaschen doch nicht in meinem Garten verbuddeln“, sagte er. Den Tipp beim TBZ, doch mal im Internet nachzuschauen, findet Tietgen nicht hilfreich. Er wandte sich daher an den Courier.

Eine Nachfrage beim Fachdienst Umwelt bestätigt, dass „teilbefüllte Gasflaschen ein Problem sind“, so Abteilungsleiter Jürgen Strube. Die Stadt sei als Abfallbehörde bemüht zu beraten. Strube: „Wir in Neumünster – und das gilt vermutlich für alle Recyclinghöfe in Schleswig-Holstein – haben aber nicht die Zulassung für die Entsorgung solcher Abfälle. “ Es bleibe da nur der Gang zu einem Sonderabfallentsorger wie Kranich, Veolia oder Remondis.

Bei der Firma Kranich Entsorgung an der Leinestraße kann Torsten Tietgen seine Propan-Gasflaschen tatsächlich fachgerecht entsorgen lassen. Aber das kostet richtig Geld. „Ich tippe mal 200 Euro plus Mehrwertsteuer“, sagte Kranich-Chef Marco Lüth. Er empfiehlt Betroffenen daher, zunächst einen Fachhändler zu fragen, ob der die Flaschen annimmt. „Das kommt oft auf den Zustand der Flaschen und auf die Menge an“, so Lüth. Wenn das wie bei Torsten Tietgen nicht funktioniert, bleibt nur der Weg zum Profi-Entsorger.

Schadstoffhaltige Abfälle und gefährliche Stoffe dürfen auch in Neumünster nicht in die Mülltonne oder über den Abfluss oder die Toilette entsorgt werden. Sie werden aber auch aus Privathaushalten nur in kleinen Mengen bei einer der beiden Schadstoffannahmestellen (siehe Infokasten) akzeptiert. Die Mengen sind schnell erreicht. Kranich-Geschäftsführer Marco Lüth nennt ein klassisches Beispiel: „Man erbt ein Haus oder einen Haushalt und hat ein Problem mit alten Farben und Lacken – was halt so im Keller lagern kann.“

Torsten Tietgen fand durch die Courier-Recherchen eine Lösung, die nichts kostet: Ein Privatmann kann die Flaschen gebrauchen und nimmt sie ihm ab.

Schadstoffsammelstellen Mit dem Slogan „Entsorgen leicht gemacht“ wirbt die Stadt für ihre acht Sammelplätze in den Stadtteilen. Schadstoffe werden jedoch seit langem nur noch an zwei Stellen angenommen: TBZ an der Niebüller Straße 90. Öffnungszeiten: Mo. - Do. 7 bis 15 Uhr, Fr. 7 bis 13 Uhr, Sa. 8 bis 12 Uhr. SWN Entsorgung, Padenstedter Weg 1 in Wittorferfeld. Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 bis 18 Uhr, Sa. 8 bis 12 Uhr. ro

von Rolf Ziehm

erstellt am 02.Sep.2017 | 08:00 Uhr