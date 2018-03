Neumünster : Haftstrafe nach tödlichem Gelage

Vor dem Kieler Landgericht wurde das Urteil gegen einen Mann aus Polen gesprochen. Er muss für viereinhalb Jahre hinter Gitter.

von Dörte Moritzen

20. März 2018, 08:30 Uhr

Neumünster | Er hatte gerade seine Familie in Polen besucht, kam direkt aus der Nachtschicht und wollte mit Kollegen darauf anstoßen, dass er bald Großvater wird. Dann geriet das Trinkgelage aus dem Ruder und endete tödlich. Für den Tod eines Bekannten nach einem Gelage muss ein Angeklagter aus Polen viereinhalb Jahre in Haft.

Das Kieler Landgericht hielt es gestern für erwiesen, dass der 43-Jährige sich des Totschlags schuldig gemacht habe, als er seinen Landsmann Anfang September 2017 in einer Gemeinschaftswohnung für polnische Arbeiter an der Störstraße würgte (der Courier berichtete). Der Mann habe seinem Opfer nach einem Streit über mehrere Minuten hinweg mit mindestens bedingtem Tötungsvorsatz die Atemwege zugedrückt und dabei gewusst, was er tat, sagte der Vorsitzende Richter Jörg Brommann gestern in der Urteilsbegründung.

Dennoch legte die Kammer bei der Strafzumessung einen minder schweren Fall zugrunde und hielt viereinhalb Jahre „für ausreichend, das Unrecht der Tat zu sühnen“, sagte der Vorsitzende. So sei der Angeklagte nicht vorbestraft und wurde von seinen Bekannten nie als gewalttätig erinnert. Stattdessen beschrieben Zeugen ihn als ruhig und verträglich. Er sei geständig gewesen und habe sich „authentisch reuig“ gezeigt. „Es ist selten geworden vor dem Schwurgericht, dass Angeklagte das Rückgrat haben, eine Tat gleich zu Beginn zu gestehen“, sagte der Richter. Die Tat sei nicht geplant gewesen, und das Opfer habe durch Vorwürfe „die Kausalkette selbst ausgelöst.“

Der Vorsitzende verwies auch auf das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen, der eine verminderte Steuerungsfähigkeit des Angeklagten nicht ausschlossen hatte. Demnach war der verheiratete Familienvater – ebenso wie das Opfer – zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert. Auch sei der 43-Jährige nach der Rückfahrt von seiner Familie aus Polen nach Neumünster und der Nachtschicht im Paketdienst völlig übermüdet gewesen, als das Opfer ihn gereizt habe.

Der Angeklagte hatte das Verbrechen zu Prozessbeginn gestanden und sich bei den Angehörigen des Getöteten – sie waren Nebenkläger in dem Verfahren – entschuldigt. Seine Frau und Mutter eines gemeinsamen Kindes weinte im Gerichtssaal, während der Richter das Urteil verkündete. Der Verteidiger kündigte an, dass er beantragen werde, dass sein Mandant die Strafe in Polen verbüßen könne. Er hatte eine Strafe deutlich unter fünf Jahren beantragt, die Staatsanwältin sechs Jahre Haft gefordert.

Der Angeklagte sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft. Er spricht kaum Deutsch und hatte für den Prozess eine Dolmetscherin an seiner Seite. Stunden nach der Tat hatte er versucht, Feuerwehr und Polizei zu benachrichtigen, sich aber kaum verständlich machen können.