Amtsgericht Neumünster : Haftstrafe nach Messerstich

Nach einem Nachbarschaftsstreit im Kreis Segeberg soll ein 65-Jähriger zwei Jahren und drei Monate ins Gefängnis.

von Dörte Moritzen

20. März 2020, 17:07 Uhr

„Es gibt doch noch Gerechtigkeit.“ Mit diesem Stoßseufzer verließ die Ehefrau des Opfers am Freitag den Gerichtssaal im Amtsgericht Neumünster. Dort hatte das Schöffengericht am Nachmittag den Mann (65) wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt, der am 25. April 2019 in einer ruhigen Wohnstraße in einer Gemeinde im Kreis Segeberg einen drei Jahre älteren Nachbarn mit einem Jagdmesser niedergestochen und schwer verletzt haben soll. Der blutigen Begegnung war ein über Jahre schwelender Konflikt vorausgegangen (der Courier berichtete).

Laut Staatsanwaltschaft soll der Jüngere am Tattag gegen 21.50 Uhr seinem Kontrahenten, der mit seinem Auto rückwärts auf der Straße rangierte, den Weg versperrt und auf die Heckscheibe des Wagens geschlagen haben. Als der Fahrer um Durchlass bat, soll der Angeklagte gefragt haben: „Willst du mich überfahren?“ Anschließend soll er ihm das Messer in den Bauch gerammt haben. „Durch den Stich lag eine akute Lebensgefahr vor“, hieß es in der Anklage. Der Schwerverletzte wurde notoperiert.

In seiner Einlassung hatte der ehemalige Soldat zugegeben, zum Messer gegriffen zu haben. Allerdings beschrieb er dabei eine Notwehrsituation. Der Nachbar habe ihn und seinen Hund an dem Abend angefahren, so dass er einen bleibenden Knieschaden erlitten habe. Außerdem sei er beim Gerangel zu Fall gebracht worden. „Der ist auf mich losgegangen. Als er mich noch mal angreifen wollte, habe ich aus Angst und Verzweiflung das Messer gezogen“, erklärte er.

Zwei Verhandlungstage lang versuchte das Gericht auch mit Hilfe von immerhin 13 Zeugen Licht ins Dunkel zu bringen. Vor allem die Vorgeschichte – ein komplizierter Nachbarschaftsstreit – wurde dabei von allen Seiten beleuchtet. Offenbar hatten sich die beiden Männer und ihre Frauen bereits 2017 erzürnt, als sie sich um eine 90-jährige Nachbarin kümmerten. Als die mittlerweile verstorbene alte Dame ihr Testament ändern wollte, zerbrach offenbar das bis dahin harmonische Miteinander.

„Die Tat war der traurige Höhepunkt eines sich lange hinziehenden Nachbarschaftsstreits“, fasste die Richterin im Urteil zusammen. „Es ist nicht völlig auszuschließen, dass es an dem Abend einen leichten Anstoß durch die Anhängerkupplung gab“, so die Juristin. Doch sie stellte auch klar: „Sie sind nicht angegriffen worden. Es gab keinen Rechtfertigungsgrund.“ Vielmehr hätte der Angeklagte großes Glück gehabt, dass sein Gegenüber eine Lederjacke trug. „Die rettete ihm das Leben. Das hätte sonst auch eine Körperverletzung mit Todesfolge seien können“, hieß es.

Mit dem Urteil ging das Gericht über die Forderung der Staatsanwältin hinaus, die zwei Jahre und zwei Monate für angemessen gehalten hatte. Der Nebenklagevertreter hatte noch einmal ausdrücklich auf die psychischen Folgen für das Opfer und seine Familie verwiesen und auf dreieinhalb Jahre Haft plädiert. Die Verteidigung hingegen hatten eine Notwehrsituation gesehen und Freispruch gefordert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.