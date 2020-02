Urteil : Haftstrafe für die Bluttat am Tierpark Neumünster

Ein Mann aus dem Kreis Segeberg wurde vom Kieler Landgericht wegen mehrerer Körperverletzungen verurteilt.

von Dörte Moritzen

18. Februar 2020, 15:24 Uhr

Ein Mann (25) aus dem Kreis Segeberg ist am Dienstag vom Kieler Landgericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. In das Urteil flossen weitere frühere Verurteilungen mit ein.

In dem Prozess ging es seit Mitte Dezember 2019 unter anderem um den spektakuläre Zusammenstoß zweier rivalisierender Gruppen im März 2017 auf dem nächtlichen Tierpark-Parkplatz. Bei dem blutigen Streit waren mehrere Männer zum Teil lebensgefährlich verletzt worden (der Courier berichtete). Außerdem wurde eine Prügelei in Padenstedt verhandelt.

Als vor knapp drei Jahren am Tierpark zwei Männer nach einer Verabredung aufeinander trafen, soll der Angeklagte einer von drei Unterstützern gewesen sein. Auch der Kontrahent soll damals einige Männer als Verstärkung dabei gehabt haben. Fast alle stammten aus Osteuropa. Offenbar gab es Streit um eine Geldforderung über 6000 Euro. Die Beteiligung des Angeklagten wertete das Gericht als gefährliche Körperverletzung.

Die zweite Prügelei, die in dem Prozess thematisiert wurde, begann im Juni 2016 auf dem Parkplatz des Real-Marktes an der Wasbeker Straße und verlagerte sich später nach Padenstedt. Auslöser war damals möglicherweise eine Beleidigung.

Nach Aussage des Angeklagten hatte sich seine Frau auf dem Supermarktparkplatz von Handwerkern beleidigt gefühlt. Weil sie als gläubige Muslima einen Nikab trug, hätten die Männer sie ausgelacht, erklärte der 25-Jährige vor Gericht. Mit mehreren Bekannten habe er die Kontrahenten deshalb bis zu ihrer Unterkunft in Padenstedt verfolgt und die Konfrontation gesucht, so die Anklage. Das Gericht sah hier eine vorsätzliche Körperverletzung in zwei Fällen.

Es folgte mit seinem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte hingegen keinen Nachweis für ein Beteiligung des Mannes an der Bluttat am Tierpark gesehen und für den Komplex einen Freispruch verlangt. Für die Prügelei in Padenstedt hatte der Anwalt eine Geldstrafe gefordert. Das Urteil ist rechtskräftig.