Landgericht Kiel : Haft nach blutiger Beil-Attacke in Neumünster

Vor dem Kieler Landgericht ging jetzt der Prozess zu Ende. Der Angreifer (34) muss über drei Jahre „sitzen“.

von Dörte Moritzen

23. Dezember 2020, 17:30 Uhr

Der Mann (34), der Ende Mai 2020 auf offener Straße in Neumünster mit einem Fleischerbeil und einem Küchenmesser auf einen Bekannten (50) aus Flensburg losgegangen sein soll, muss wegen gefährlicher Körperverletzung für drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das entschied die 8. Strafkammer des Kieler Landgerichts nach drei Verhandlungstagen.

Mit diesem Urteil ging das Gericht noch über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus, die drei Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe gefordert hatte. Der Verteidiger hatte in seinem Plädoyer eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten für angemessen gehalten und die Aufhebung des Haftbefehls gefordert.

Laut Anklage soll sich der arbeitslose Neumünsteraner am 29. Mai mit seinem Bekannten vor seinem Haus an der Warmsdorfstraße im Stadtteil Faldera verabredet haben. Die beiden Männer kannten sich offenbar schon länger – sie stammen aus demselben Ort in der Osttürkei. Als der Ältere am frühen Abend wie abgesprochen in Neumünster eintraf, soll der Angeklagte ein Fleischerbeil und ein Küchenmesser unter der Jacke versteckt haben und damit an das Auto des Kontrahenten, der auf dem Fahrersitz gesessen haben soll, herangetreten sein. Dann soll er damit Richtung Kopf und Hals des Widersachers gestochen haben. Das Opfer soll bei dem Versuch, den Angriff abzuwehren, zum Teil erhebliche Schnitte an beiden Händen erlitten haben. Trotz der blutenden Wunden schaffte der Ältere es nach eigener Aussage noch, mit dem Auto loszufahren und sich so in Sicherheit zu bringen (der Courier berichtete). Noch heute leidet er laut Gutachten an den Folgen der Verletzungen – unter anderem war in einem Gutachten von Bewegungseinschränkungen an einer Hand die Rede.

Zu Beginn des Prozesses hatte der angeklagte Familienvater die Vorwürfe über seinen Rechtsanwalt im Wesentlichen eingeräumt. Warum die Männer damals in Streit geraten waren, darüber gab es jedoch unterschiedliche Aussagen: Während das Opfer hinter dem Angriff Eifersucht vermutet und erklärte, der Angeklagte habe ihm zu Unrecht eine Beziehung zu seiner getrennt lebenden Frau unterstellt, berichtete der Jüngere zusätzlich von Konflikten aus Drogengeschäften. Er habe mehrere Tausend Euro Schulden bei dem Kontrahenten gehabt. Weil er die nicht zahlen konnte, sei er massiv bedroht worden, hieß es.

Weil er wusste, dass der Flensburger eine Waffe hatte, habe er das Beil und das Messer zu dem Treffen mitgenommen, so der Neumünsteraner. Als der Ältere im Auto Richtung Handschuhfach gegriffen habe, sei es zu der Tat gekommen. Außerdem sei er eifersüchtig gewesen, nachdem sein Sohn „Papa“ zu dem Nebenbuhler gesagt habe, so die Version des Angeklagten.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.