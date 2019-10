Hackepeter für die Katz

von Rolf Ziehm

Hein Tüt wurde jetzt beim Fleischer seines Vertrauen Augen- und Ohrenzeuge einer bemerkenswerten Unterhaltung. Eine Kundin vor ihm verlangte am Tresen 150 Gramm Beefhack. Ob es nun die vermeintlich geringe Menge war oder etwas anderes – die Verkäuferin fragte: „Ist das für die Katze?“ Viele Kunden würden so Medikamente für ihre Vierbeiner in einem Leckerli verabreichen. „Nein“, antwortete die Kundin, „ das ist für meinen Mann, und der nimmt seine Pillen ganz alleine ein.“ Hein musste – wie die Verkäuferin und die Kundin vor ihm – herzhaft lachen.

Dann aber kam er ins Grübeln. Viele Zeitgenossen behandeln ihre geliebten Vierbeiner offensichtlich zärtlicher und mit mehr Zuwendung als andere Menschen. Mietz und Bello werden verhätschelt, bekommen feinste Delikatessen vom Fleischer, sei es nun Tartar oder zartes Rinderfilet. Auch die Tierfutterindustrie bedient diesen Hang nach Luxus mit Artikeln wie „Country Meat Snacks vom Weidelamm“ bis hin zu „purem Fleisch vom Wild, schonend luftgetrocknet und mit Andensalz sowie Molke verfeinert“. Ist der Napf leer gefuttert, gibt es zum Nachtisch „Dental Goodies für die Zahngesundheit“.

In manchen Familien haben die Kinder dagegen nicht einmal eine Zahnbürste und werden ohne Frühstück mit knurrendem Magen zur Schule geschickt. Verkehrte Welt, kann Hein da nur sagen.

