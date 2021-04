Hein Tüt sagt „Guten Morgen‘‘ : Gute Laune aus dem Gebüsch

Hein Tüt erklärt heute, warum Eichhörnchen sehr wichtig für das Miteinander in seiner Straße sind.

Neumünster | Wie heißt es doch so schön? Wer Kinder oder einen Hund hat, kommt ständig mit netten Leuten ins Gespräch. Das stimmt sicher. Hein hat aber seit Kurzem einen neuen Kandidaten am Start, der bei ihm in der Straße für nette Begegnungen sorgt. Vor ein paar Tagen als Hein morgens müde und in sich gekehrt zur Arbeit gehen wollte, kam ihm ein junger Mann entg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.