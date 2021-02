Hein Tüt sagt „Guten Morgen“ : Gut maskiert am Büroschreibtisch

Warum Hein im Dienst trotz Corona gerade besonders freundlich rüberkommt, erklärt er in seiner Kolumne.

Neumünster | Hein Tüts Nachbarin ist in ihrem Unternehmen an einen neuen Standort versetzt worden. Coronagerecht sitzt sie dort in einem Großraumbüro mit zum Teil alten, zum Teil neuen Kollegen. Um die Disziplin zu wahren, wird meistens nicht viel geredet, alle sin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.