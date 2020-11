Hexen, Zombies und Dämone : Gruselspaß in Neumünster kam richtig gut an

Aktion am Vorabend von Halloween lockte knapp 125 Kinder und Erwachsene auf das Neumünstrum-Gelände.

von Christian Lipovsek

01. November 2020, 14:41 Uhr

Wer schreckhaft oder ängstlich ist, machte am Freitagabend lieber einen großen Bogen um das Neumünstrum-Gelände an der Memellandstraße. Denn dort hatten sich jede Menge Zombies, Geister und Vampire versammelt, um Kindern, aber auch Erwachsenen das Zähneklappern und Zittern zu lehren. Knapp 130 große und kleine Halloween-Fans hatten sich zum coronakonformen Gruselspaß angemeldet und erlebten ab 18 Uhr einen „Abend voller Horror und Grauen“.

Dafür sorgten das Dock.24 der Stadt und knapp 20 Helfer in meist blutverschmierten Kostümen. Egal, ob auf dem mit leuchtenden Skeletten und Projektionen gespickten Lichterpfad, dem mit viel Liebe zum Detail nachempfundenen Friedhof oder im „Labor des Schreckens“: Überall begegneten den Teilnehmern angsteinflößende Gestalten.

Wer davon mal eine Pause brauchte, konnte sich am Imbisswagen bei Monika Böltes und Maike Arndt mit „abgehackten Fingern in Blut“ (Würstchen mit Ketchup) oder „eingelegten Augen“ (Wackelpudding mit Fruchtgummi) stärken. Daneben gab es Stockbrot am Lagerfeuer und Kinderpunsch auf dem weiträumigen und mit vielen Lichtspielen geschmückten schaurigen Ort.

„Es ist richtig toll und voll gruselig hier“, erklärte die kleine Maja (6), die mit ihren Eltern aus Tungendorf vorbeikam. Ulf Schloßbauer vom Dock.24 und sein Team waren mit dem Abend ebenfalls sehr zufrieden, bedauerten aber, dass der ursprünglich am Sonntag geplante zweite Termin für den Gruselspaß coronabedingt ausfallen musste. „Wir überlegen für das Frühjahr eine neue Aktion“, versprach Schloßbauer.