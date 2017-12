Neumünster : Grundstein für Seniorenapartments

vergrößern 1 von 2 Foto: Ziehm 1 von 2

von Rolf Ziehm

erstellt am 20.Dez.2017 | 08:30 Uhr

Neumünster | In die kupferne Hülse kam neben einer Kopie der Baugenehmigung und Münzen auch ein Courier vom Tage: Mit der traditionellen Zeremonie legte die Böge-Gruppe gestern in der Straße Am Jungfernstieg 1-2 auf der schon fertiggestellten Kellerdecke den Grundstein für den Bau von 20 altengerechten Wohnungen.

Auf etwa 400 Quadratmetern Grundfläche entstehen auf drei Geschossen 14 Einzimmer-Apartments und sechs Dreizimmer-Apartments von 28 bis 78 Quadratmetern Wohnungsgröße. Die Gesamtnutzfläche des durch ein filigranes gläsernes Treppenhaus in zwei Baukörper getrennten Gebäudes liegt bei 1430 Quadratmetern.

Seit September liegt die Baugenehmigung vor, am 15. November war der Baustart. Vorausgegangen war der Abriss des Kutscherhauses neben dem Caspar-von-Saldern-Haus. Es war vom Landesamt für Denkmalpflege aus der Denkmalliste gestrichen worden, teilte Peter Böge mit. Der Chef der Böge-Gruppe ist nicht nur Bauherr, sondern auch Architekt des Vier-Millionen-Euro-Investments.

Die Gründungsarbeiten gestalteten sich wegen des hohen Grundwasserspiegels als echte Herausforderung. So flossen in die 40 Zentimeter dicke Fundamentsohle des Kellers 190 Kubikmeter Beton und 37 Tonnen Stahlbewehrung. „Wir pumpen jeden Tag etwa eine Million Liter Wasser aus der Baugrube in den Regenwasserkanal“, sagte Peter Böge. Der Keller ist eine sogenannte weiße Wanne aus wasserabweisendem Beton.

Den Grundsteinlegungsspruch trug Dennis Holst vom Bauunternehmen Holst aus Arpsdorf vor. Verlötet wurde die Hülse von André Eggers von der Firma Otto Blunck & Sohn aus Neumünster. „Die beauftragten Firmen stammen alle aus Neumünster und dem Umland“, betonte Peter Böge. Anfang März will er mit den Handwerkern das Richtfest im Caspar-von-Saldern-Haus feiern. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2018 geplant.

Ein Clou des Neubaus stellt laut Böge die sogenannte Smarttechnik im digitalen Haus dar. „Das ist das erste derartige Haus in Neumünster und wohl auch in Schleswig-Holstein“, sagte Böge. Hans-Peter Mergel, Diplom-Kaufmann und Assistent der Geschäftsführung bei Böge, erklärte, was es damit auf sich hat. „Digitales Haus heißt zum Beispiel, dass die Haustechnik zentral vom Tablet oder Smartphone aus mit einer App gesteuert werden kann“, so Mergel. Der Mieter könne so etwa schon beim Einkaufsbummel in der Innenstadt aus seine Heizung hochdrehen und auch digital mit der Verwaltung kommunizieren. Diese wiederum könne dann sofort reagieren.

Einen Pluspunkt sieht Peter Böge in der zentralen Lage am Saldern-Park und nur 70 Meter vom „Seniorencentrum Haus am Jungfernstieg“ entfernt. A propos Saldern: „Das Kulturdenkmal Caspar-von-Saldern-Haus strahlt in die Umgebung aus und genießt Umgebungsschutz“, so Peter Böge. Man habe deshalb die Auswahl der Materialien, etwa der Verblendsteine, Fugenfarbe, Fenster und Dachflächen mit der unteren Denkmalbehörde abgestimmt.