Einfelder See : Grundreinigung noch im Winter

Die Toiletten am Einfelder See sind sehr ungepflegt. Die Stadt will kontrollieren.

von Gunda Meyer

28. Dezember 2018, 17:18 Uhr

Drei Wochen lang haben zwei Ehrenamtliche abends die Toiletten am Einfelder See abgeschlossen, um Vandalismus vorzubeugen. „Die Bilanz ist ernüchternd, aber nicht, weil randaliert wurde, sondern weil nicht ausreichend gereinigt wurde“, erklärte Stadtteilvorsteher Sven Radestock.

Im gesamten Zeitraum vom 1. bis 22. Oktober sei der Reinigungsdienst lediglich dreimal vor Ort gewesen, laut Reinigungsplan wären achtmal verabredet gewesen. Die Toiletten, Fenster sowie Innen- und Außenwände seien in einem sehr ungepflegten Zustand.

„Wenn die Einrichtungen nicht sauber gehalten werden, sinkt die Hemmschwelle, sich dort daneben zu benehmen“, so Radestock. Er beschwerte sich daraufhin bei der Stadt mit der Aufforderung, die WCs noch in der Winterpause grundzureinigen. „Die Reinigung muss von der Stadt kontrolliert werden“, fordert er, vorher mache ein nächtlicher Schließdienst gar keinen Sinn. Jetzt hat die Stadt reagiert: In dem Zeitraum habe eine Vertretungskraft geputzt, die sehr unzuverlässig gewesen sei. Man habe die Rechnung um die nicht erbrachte Leistung bei der Firma bereits gekürzt. „Der Fachdienst Gebäudewirtschaft hat eine Grundreinigung im Winter und eine stichprobenartige Kontrolle zugesichert“, erklärte Radestock zufrieden.

Der Stadtteilbeirat wird am 22. Januar über die Fortführung des ehrenamtlichen Schließdienstes beraten. „Dafür brauchen wir aber noch mehr freiwillige Helfer, die dazu bereit wären“, erklärte Stadtteilvorsteher Radestock.