Drehverschluss von der Milchtüte nehmen : Grünen-Chefin gibt Tipps zur Plastik-Vermeidung

Eka von Kalben informiert sich in Neumünster darüber, warum Bio-Gemüse in Kunststoff verpackt werden muss.

von shz.de

04. Juli 2019, 09:51 Uhr

In Millionen von Haushalten läuft das Prozedere üblicherweise so: Ist die Milchtüte leer, kommt die Verpackung mitsamt Deckel in den gelben Sack, damit der Kunststoff wiederverwertet werden kann. Manch einer will bei der Müllvermeidung auf Nummer sicher gehen und spült die Verpackung sogar vorher noch aus. Beides ist gut gemeint, hilft aber im Recyclingprozess nicht, wie die Grünen-Politikerin Eka von Kalben berichtete: „Die Materialien der Verpackungen müssen voneinander getrennt in den gelben Sack gegeben werden. Der Drehverschluss einer Milchtüte zum Beispiel ist aus anderem Material als die Verpackung. In einem Stück kann die Milchtüte nicht wiederverwertet werden, sie wird verbrannt. Auswaschen braucht man nicht.“

Das hat die Vorsitzende der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Schleswig-Holstein am Donnerstag bei einem Gespräch mit dem Inhaber von Edeka Meyer’s, Jan Meifert, geschildert. Der Markt in Neumünster war eine Station während ihrer Sommertour, bei der sich von Kalben mit Kommunen, Verbänden und Vereinen zum Thema Müll austauscht. Auf dem Programm standen bereits Besuche bei drei Entsorgungsbetrieben.

Laut dem „Plastikatlas 2019“ der Heinrich-Böll-Stiftung und des BUND exportierte Deutschland in 2018 pro Monat 740.607 Tonnen nicht entsorgten Plastikmüll nach Asien und besonders nach Malaysia. Deutschland zählt der Studie zufolge weltweit zu den größten Plastikmüll-Exporteuren.

Im Gespräch mit Jan Meifert ging es darum, wie die Verpackungsflut eingedämmt werden kann. „Der Anteil an Mikroplastik in der Natur ist groß. Jeder nimmt im Durchschnitt pro Woche Mikroplastik in der Menge einer Kreditkarte zu sich“, berichtete von Kalben aus einem Gespräch mit dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

Für Meifert ist Verpackungsvermeidung ein ernstes Anliegen, dennoch sei es ein Spagat, denn „der Endverbraucher als Genussmensch möchte seine Produkte in gewohnter Qualität und Hygiene.“ Andererseits habe der Verzicht auf Einwegplastiktüten Erfolge gezeigt, so Meifert.

Aber warum werden etwa Bio-Tomaten in Plastik verpackt, während konventionelles Gemüse lose angeboten wird? „Das regt die Leute auf“, so von Kalben. „Es geht um die gesetzlich vorgeschriebene Vermeidung von Kontamination der Bio-Waren. Es spart Verpackungen, die konventionellen 95 Prozent nicht zu verpacken“, erklärte Edeka-Nord-Sprecherin Helene Dahlke.

An der Gesprächsrunde nahm auch Jochen Rathjen teil, Mitglied der Grünen in Neumünster. Sein Wunsch: „Gesunde Ernährung muss ein Grundrecht werden. Außerdem sollte auf Mischstoffe in den Verpackungen verzichtet werden, damit sie einfach recycelt und nicht verbrannt werden.“