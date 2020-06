Im Oktober beginnen Bauarbeiten : Großflecken in Neumünster ist über Monate dicht

Das Büro IPP stellt im Planungs- und Umweltausschuss erste konkrete Baumaßnahmen vor.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

11. Juni 2020, 15:23 Uhr

Verkehrsteilnehmer, aber auch Geschäftsleute müssen sich wieder auf Sperrungen des Großfleckens für den Durchgangsverkehr einstellen. Selbst für die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses überraschend präsentierten die Stadt und Thomas Lange vom Planungsbüro IPP am Mittwochabend den Zeitplan und erste konkrete Baumaßnahmen.

Demnach beginnen die Bauarbeiten im Oktober in den Herbstferien mit dem Ausbau des Radweges vor Karstadt in drei Abschnitten in Richtung Plöner Straße. Zum Start des Weihnachtsmarktes soll dieser Teil abgeschlossen sein. Der Großflecken soll dafür zur Einbahnstraße von Norden werden, da ein Teil der Fahrbahn aus bau- und sicherheitstechnischen Aspekten gesperrt werden muss.

Ab März 2021 kommt es noch dicker. Dann sollen im zweiten Bauabschnitt die geplanten Fußgänger- und Radweg-Querungen hergestellt werden. Dafür wird die Straße – hauptsächlich in der Ferienzeit, aber auch kurz davor und kurz danach – komplett gesperrt. Eine Baustellen-Abstellfläche ist in Höhe der Holstenstraße vorgesehen, so Lange.

Insgesamt fünf Querungen sind geplant – eine mehr als ursprünglich – nämlich am Klostergraben, an der Alten-Post-Passage, an der Holstenstraße, am Fürsthof und an der Plöner Straße. Die Querungen Klostergraben und Holstenstraße werden allerdings zunächst zurückgestellt, da sonst anschließend Baufahrzeuge den neuen Belag gleich wieder kaputtfahren würden.

Insgesamt 20 Parkplätze sollen entstehen – in Queraufstellung. Lange wies den Ausschuss darauf hin, dass bei einer Längsaufstellung der Pkw zwei Plätze mehr möglich wären. Fahrradbügel gebe es durch diese Parkvariante ebenfalls weniger als geplant, hieß es.

Die Bäume erhalten ein spezielles Substrat im Wurzelbereich und einen Stahlrahmen. Das stelle eine deutliche Verbesserung der Lebensbedingungen dar.

Unmut gab es darüber, dass das Pflaster des Radwegs – anders als beschlossen – in hellgrau gelegt werden soll. „Das ist ja nun wirklich keine Signalfarbe, die eine eindeutige Markierung darstellt“, monierte Dr. Wolfgang Stein (FDP). Auch Ratsfrau Franka Dannheiser (SPD) zeigte sich unzufrieden: „Ich kann nicht erkennen, dass die beschlossenen Verschwenkungen des Radwegs berücksichtigt wurden“, sagte sie.

Parteifreund Kurt Feldmann-Jäger (SPD) kritisierte fehlende Markierungen für sehbehinderte Menschen. „Auch das ist Beschlusslage, es taucht aber bei Ihnen nicht auf“, sagte er. Die Planer wollen das nun mit einarbeiten, auch wenn sich die Breite des Radwegs dadurch von 3,50 Meter auf 2,90 Meter verschmälert.

Wolfgang Stein fasste am Ende angesichts der vielen Ungereimtheiten für das Gremium zusammen: „Wir müssen die Bauaktivitäten eng begleiten, damit alles so klappt, wie wir es beschlossen haben.“