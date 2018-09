Sonntagsverkauf in Neumünster : Großer Andrang in den Geschäften

Verkaufsoffener Sonntag war gut besucht.

von Dörte Moritzen

30. September 2018, 18:00 Uhr

Mit prall gefüllten Taschen drängten sich gestern bei bestem Wetter zahlreiche Kunden am verkaufsoffenen Sonntag in den Geschäften. „Es läuft richtig gut. Es war von Anfang an viel los, das hätten wir gar nicht erwartet“, erklärte Stefan Paetsch, technischer Leiter der Holsten-Galerie auf Nachfrage. Bereits kurz nach dem Start war das Parkdeck voll belegt. Die Kunden mussten ins nahe Parkhaus umgeleitet werden. Aber nicht nur in der Innenstadt war der Andrang groß: Bei Nortex am Grünen Weg nutzten viele die Gelegenheit, um sich mit Bekleidung für die kühlere Jahreszeit einzudecken. „Heute ist hier Jackentag“, meinte Geschäftsführerin Ingrid Först. „Auch das Unterhaltungsprogramm des Mädchen-Musikzugs kam gut an, es ist alles wunderbar“, sagte sie. Etwas unglücklich fand sie trotzdem, dass auch in Kaltenkirchen, Itzehoe, Kiel und Husum die Geschäfte geöffnet hatten.

Doch nicht nur Kleidung stand bei den Kunden auf dem Einkaufszettel. Bei Möbel-Brügge im Freesen-Center griffen zum Beispiel viele auf dem Weihnachtsmarkt bei Christbaumkugeln und Adventsdekoration schon kräftig zu. „Das läuft gut, trotz des sonnigen Wetters. Wir sind sehr zufrieden“, sagte Geschäftsführer Philip Brügge.