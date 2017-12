Grossenaspe : Großenaspe plant mit Millionen-Überschuss

vergrößern 1 von 1 Foto: Dorfer 1 von 1

von

erstellt am 15.Dez.2017 | 08:30 Uhr

Grossenaspe | Die Gemeinde Großenaspe steht finanziell gut da. Das wurde am Mittwochabend deutlich, als sich die Ortspolitiker mit Bürgermeister Torsten Klinger zur Gemeindevertretersitzung trafen.

So kann Großenaspe einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen und für 2018 sogar – selbst bei vorsichtiger Schätzung – mit einem Überschuss von fast einer Million Euro rechnen. Infolgedessen wird Großenaspe auch im kommenden Jahr die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer nicht erhöhen.

Für ein bisschen Spannung sorgte die von Friedrich-Karl Ulrich (SPD) angeregte Diskussion über die Errichtung von Löschwasserbrunnen in Brokenlande und Großenaspe. Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung der Gemeinde mahnte Ulrich die Umsetzung des bereits genehmigten Brunnens in Brokenlande an und forderte außerdem zu klären, ob auch in der Ortsmitte von Großenaspe ein Löschwasserbrunnen von Nöten sei.

Bernd Konrad als Vorsitzender des Planungs- und Maßnahmenausschusses stellte in Hinblick auf den Um- und Ausbau des Wasserwerkes, dessen Fertigstellung für Frühjahr 2018 geplant ist, die Notwendigkeit eines solchen Löschwasserbrunnens in Frage. Da es zu keiner Einigung kam, wurde beschlossen, das Thema an eine noch zu bildende Kommission zu verweisen. Zuvor hatte es durchaus heftige Wortwechsel zu dieser Thematik zwischen Friedrich-Karl Ulrich und Bernd Konrad gegeben, allerdings unter größtem Respekt.

Adrian Jendritzki wurde im weiteren Verlauf der Sitzung einstimmig als bürgerliches Mitglied in den Schul-, Sport- und Kulturausschusses sowie in den Planungs- und Maßnahmenausschusses gewählt. Dann ging es noch einmal um ehrenamtliches Engagement: Das Amt Bad Bramstedt-Land sucht dringend Helfer für die Flüchtlingsbetreuung und bittet deshalb auch um Werbung dafür im Raum Großenaspe. Holger Altenscheidt (BfB) wies noch einmal auf die große Bedeutung der Aktion „Großenaspe macht mit“ hin. Zur Bekämpfung von Polio wird dabei dazu aufgerufen, Kunststoffdeckel von Ein- und Mehrwegflaschen zu sammeln.