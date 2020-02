Förderung von Bund und Land : Große Pläne für den historischen Lokschuppen in Neumünster

Die Interessengemeinschaft will die Drehscheibe sanieren und träumt von einem Eingangsturm als Wahrzeichen.

von Rolf Ziehm

04. Februar 2020, 16:32 Uhr

Bei der Interessengemeinschaft Kulturlokschoppen reifen große Pläne – auch Dank der Fördermittel. Nach den 750.000 Euro aus dem Kulturetat des Bundes kommen jetzt noch einmal 800.000 Euro vom Land dazu. „Das sind Haushaltsüberschüsse aus dem Jahr 2019“, sagte Gert Haack, Referatsleiter Kulturelle Bildung beim Land.

Mit dem Geld soll das vormalige Sozial- und Werkstattgebäude am Lokschuppen für die „Deutsche Rockmusik Stiftung“ ausgebaut werden. Gedacht ist an Probenräume, Tonstudios und auch einen Aufführungsraum, so Stiftungsvorstand Holger Maack. Das wäre ein „enormer Beitrag zur kulturellen Infrastruktur der Region“, sagte Haack.

Architektin Ilka Stummeyer skizzierte erste Überlegungen. So sollen die Übungsräume schallentkoppelt als „Raum-in-Raum-Lösung“ ausgebaut werden. Den über zwei Etagen reichende Freiraum kann sich Stummeyer gut als Veranstaltungsraum vorstellen. „Auch in Kombination mit einer Gastronomie. Aber da sind wir noch in konzeptionellen Überlegungen“, sagte Dr. Thomas Kittel, der mit seiner Stiftung maßgeblich das Projekt Kulturlokschuppen vorantreibt.

Die Lage ist ideal für das Projekt. Kittel: „Der Parkplatz ist schon da.“ Die Messeachse und der Parkraum etwa für die Nordbau blieben erhalten. Kittels Plan ist es, dass die Stiftung das ganze Areal von 25.000 Quadratmetern erwirbt und dann eine Eigentümergemeinschaft bildet. Die Stadt gab dafür schon grünes Licht. Die Ratsversammlung stimmte am 17. Dezember im nichtöffentlichen Teil der Sitzung für den Verkauf zum symbolischen Preis von 1000 Euro.

In diesem Jahr noch will die Interessengemeinschaft die Drehscheibe sanieren und die zerborstenen Scheiben am Lokschuppen ersetzen. Erste Sanierungspläne seien vom Denkmalschutz schon genehmigt. Die IG hat aber noch viel weiter reichende Pläne. Sie möchte den Lokschuppen wieder auf frühere Dimensionen ausbauen. Kittel: „Von den 22 Strahlengleisen sind aktuell nur noch sechs im eigentlichen Lokschuppen.“ Der Plan ist ambitioniert, nicht nur wegen der Altlasten im Boden, sondern auch weil dabei nicht nur städtisches, sondern auch Bahngelände berührt ist. Weitere kühne Idee: „Wir wollen einen historisierenden Turm bauen, der als Haupteingang zum Wahrzeichen werden soll“, sagte Thomas Kittel.