Jugendspielplatz Neumünster : Große Momente in der Manege

Zirkus Charles Knie gastiert ab 20. April in der Stadt. Sonderpreise und Verlosungsaktion für Courier-Leser.

von Christian Lipovsek

06. April 2018, 12:22 Uhr

Neumünster | Der vergangenes Jahr in Monte Carlo preisgekrönte Zirkus Charles Knie kommt nach Neumünster. Er gastiert von Freitag, 20. April, bis Sonntag, 22. April, auf dem Jugendspielplatz an der Carlstraße.

Einer der letzten ganz „Großen“ seiner Zunft hat die Familien im Blick. „Große Unterhaltung für alle Generationen und alle Altersklassen, dabei jung und modern mit vielen Gags und Überraschungen“, so beschreibt der Zirkus-Sprecher Patrick Adolph (50) den Mix, den eine Zirkusshow braucht, um beim Publikum zu punkten. „Auf Qualität kommt es an“, ist Adolph überzeugt, sowohl beim Engagement hochkarätiger Artisten als auch bei den Tierdressuren.

Das Ensemble ist entsprechend international besetzt. Sie kommen aus England, Russland, Polen, Bulgarien, Ukraine, Italien, Australien, Portugal, Chile, Venezuela und Deutschland. Um eine so große Show zu stemmen, braucht es Profis: Artisten, Tierlehrer, Clowns, Akrobaten, Sängerin, Live-Orchester bis hin zum Ballett.

Der junge Zirkusdirektor Sascha Melnjak (43) ist stolz auf seine internationale Truppe. „Wir vereinen in dieser Show die unterschiedlichsten Talente zu einem großen Ganzen aus Zirkus, Theater, Musik und Show.“

Star der Show ist der englische Dompteur Alexander Lacey. „Wir freuen uns ganz besonders auf die beste gemischte Raubtiernummer der Welt“, so Sascha Melnjak. Er fügt hinzu: „Wenn eine Darbietung im Zirkus so gut ist, dass sie über jedes Maß des Erwartbaren hinaus geht, dann spricht man mit Recht von einer Weltklasse-Darbietung. Es gibt Alexander Lacey, und dann kommt erst einmal lange nichts, was einem Vergleich standhalten könnte.“ Alle nur denkbaren Preise hat er in seiner einmaligen Karriere abgeräumt, darunter auch die höchste Auszeichnung beim „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“.

Leser des Holsteinischen Couriers bekommen Eintrittskarten für Loge und Tribüne fast 50 Prozent günstiger – bei freiem Eintritt in die Pausentierschau. Karten gibt es im Kundencenter am Kuhberg 34 ab 17,15 Euro.