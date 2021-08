Hein Tüt sagt “Guten Morgen!“ : Große Gedanken zum Thema Evolution

Heute erläutert Hein Tüt, warum ein dritter Arm für die Menschheit eigentlich ganz praktisch wäre.

Hein Tüt

06. August 2021, 07:01 Uhr

In der Evolution setzen sich ja die seltsamsten Dinge durch – wenn es praktisch ist. So hat Hein Mal gehört, dass bestimmte Wale einst mal Hinterbeine hatten, von denen heute nur noch Rudimente übrig sind, weil sie einfach irgendwann nicht mehr gebraucht wurden. Als Hein kürzlich aus gegebenem Anlass mal wieder über dieses Thema nachdachte, fragte er sich, ob es langfristig auch umgekehrt geht. So wäre es doch echt von Vorteil, wenn einem Menschen langsam mal ein dritter Arm wachsen würde. Denn der, da ist sich Tüt ganz sicher, würde sich sicher bald durchsetzen – so von Generation zu Generation. Derjenige, der den dritten Arm hätte, käme im Online-Zeitalter nämlich deutlich besser klar. Nie mehr müsste er das Mobiltelefon zwischen Kinn und Schulter einklemmen, wenn er zum Beispiel zeitgleich etwas notieren oder die Haustür aufschließen müsste. Er könnte ohnehin in unserer Multitasking-Welt einfach mehr wegschaffen, vermutet Hein. Ob so ein dritter Arm hingegen hübsch wäre, wagt Tüt zu bezweifeln. Das Hauptargument gegen diese Neuerung der Natur brachte jetzt aber seine Frau. „Was denkst du dir da wieder für einen Quatsch aus‘‘, meinte sie kopfschüttelnd. „Wo soll ich denn da bei meinen selbstgestrickten Pullovern den dritten Ärmel anbauen?‘‘

