Bahnhof Neumünster : Graffiti-Sprayer muss 38 Tage hinter Gitter

Weil er wegen Drogendelikten gesucht wurde, muss ein 32-Jähriger in Haft. Er wollte sprayen und wurde erwischt.

von Hannes Harding

29. Juli 2019, 13:33 Uhr

38 Tage hinter Gittern wird ein 32-Jähriger verbringen müssen, den die Bundespolizei am Sonntagnachmittag dabei erwischte, wie er am Bahnhof „eine Graffiti-Straftat“ begehen wollte. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten fest, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da er die geforderten Geldstrafen in Höhe von 871 Euro nicht begleichen konnte, wurde er in die JVA eingeliefert. Bereits am Sonnabendnachmittag wurden bei einem 35-Jährigen eine geringe Menge Heroin und diverse Einwegspritzen gefunden. Gegen 19.30 Uhr wurde zudem bei einem 19-Jährigen eine geringe Menge Marihuana festgestellt. Beide müssen laut Mitteilung der Bundespolizei mit Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.