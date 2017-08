Runder Geburtstag : Glückwunsch, Dr. Olaf Tauras!

vergrößern 1 von 5 Foto: Ziehm 1 von 5









Neumünster | Ein runder Geburtstag darf schon einmal etwas größer gefeiert werden und so freute sich Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras „fast die ganze Stadt“ zu seinem Ehrentag im Rathaus versammelt zu sehen. Gut 100 Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kultur Vereinen und Verbänden waren gekommen, um den 50. Geburtstag des OB gebührend zu feiern.

„Der 50. Geburtstag erwischt einen mit gemischten Gefühlen“, räumte Tauras ein und zitierte den französischen Schriftsteller Victor Hugo, der 40 als Alter der Jugend, 50 hingegen als Jugend des Alters bezeichnet habe. Alt fühle er sich aber nicht. „50 ist das neue 30“, sagte Tauras und schob nach, auch nicht mehr 30 sein zu wollen, da er dann viel Erfahrung missen müsste.

Bevor es ans Buffet mit Suppe und Schnittchen ging, ergriff der CDU-Fraktionsvorsitzende Gerd Kühl das Wort, um dem „lieben Olaf und seiner Britta“ im Namen aller Gäste ganz herzlich zu gratulieren. „Ich rede hier als Vorsitzender des Hauptausschusses, der ist hin und wieder Dienstvorgesetzter des Oberbürgermeisters“, sagte Kühl mit einem Augenzwinkern.

Nicht ganz ein Drittel seiner Lebenszeit habe Olaf Tauras in Neumünster verbracht, und das in Führungspositionen. Vor seiner ersten Wahl zum Oberbürgermeister und Verwaltungschef im Jahr 2009 war Tauras bekanntlich Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur im Gründer- und Technologiezentrum Log-In an der Memellandstraße.

Kühl: „Wir haben für dich gekämpft, na ja, vielleicht nicht alle. Ich stehe auch in Zukunft hinter dir und wünsche mir, dass du auch über das Jahr 2021 hinaus Oberbürgermeister bleibst.“ Als Geschenk überreichte er auch einen Hammer. „Du kannst damit auch mal richtig auf den Tisch hauen“, so Kühl. Und dann tranken alle auf das Wohl des OB und stimmten „Hoch soll er leben an.“

von Rolf Ziehm

erstellt am 25.Aug.2017 | 09:00 Uhr