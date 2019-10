Ohnsorg-Theater in Neumünster : Glanzleistung mit viel trockenem Humor

Ohnsorg-Star Heidi Mahler begeisterte das Publikum in der Kult-Komödie „En Mann mit Charakter“.

Avatar_shz von shz.de

23. Oktober 2019, 16:27 Uhr

Es war ein besonderer Theaterabend, den die 560 Besucher im fast ausverkauften Theater der Stadthalle am Dienstagabend offensichtlich genossen: Die Ohnsorg-„Queen“ Heidi Mahler gab in einer Neuinszenierung der plattdeutschen Kult-Komödie „En Mann mit Charakter“ ihre wohl letzte Rolle.

Vielleicht haben sich einige der Zuschauer verwundert die Augen darüber gerieben, wie schnell die Zeit vergeht, sollten sie das Stück aus dem Jahre 1979 kennen. Damals stand Heidi Mahler zusammen mit ihrer Mutter, der berühmten und 2010 verstorbenen Heidi Kabel, auf der Bühne. Tochter Heidi gab damals die Figur der jungen Gisela und Mutter Heidi die Dora Hintzpeter.

Nun schlüpfte die 75-jährige Heidi Mahler, die kürzlich wie schon ihre Mutter Jahre zuvor die Ehrenmitgliedschaft im Ohnsorg-Theater verliehen bekam, in die Rolle der verschmitzten und pragmatischen Oma Dora Hintzpeter.

Kaum lüftete sich der Vorhang in der Stadthalle, war die Atmosphäre da: Ein wunderbar heimeliges Wohnzimmer als Bühnenbild katapultierte die Zuschauer sofort in die 1970er-Jahre und befriedigte Sehnsüchte nach der guten alten Zeit. Ein Telefon mit Schnur, ein Plüschsofa und zeittypische Musik verbreiteten Wohlfühl-Nähe. Dass früher aber doch nicht alles besser war, erzählt Wilfried Wroosts Stück heute rückblickend, denn in „En Mann mit Charakter“ geht es auch um Macho-Männer und Geschlechterhierarchie – natürlich alles mit Augenzwinkern.

Der strenge Bäckermeister Heinrich Hintzpeter, den Till Huster ehrlich knurrig und kantig spielte, hält seine Prinzipien hoch. So will er unter allen Umständen verhindern, dass seine Tochter Gisela sich ihren Gatten selbst aussucht, ausgerechnet den Betriebsprüfer Detlef Düvel vom Finanzamt. Das Familienoberhaupt Hintzpeter hatte nämlich bereits seinen Bäckergesellen als zukünftigen Schwiegersohn auserkoren. Gisela, die Hintzpeter auf seine ruppige Art liebt – „büst ja leider keen Jung geworden, bloß een Deern“ – hat er als eigene Tochter angenommen. Eigentlich ist er ihr Onkel, denn als sein Bruder Fritz nach Amerika abgehauen ist, hat er die schwangere Braut geheiratet. Die Ehe wurde allerdings geschieden. Nun kündigt sich Fritz auf Besuch an und macht das Kuddelmuddel perfekt. Letztlich ist es der gute Geist des Hauses, Dora Hintzpeter, die die Wogen mit Charme und Schalk glättet.

Mit authentischer Ausstrahlung ging Heidi Mahler in der Rolle auf und brachte den trockenen Humor der altersweisen und bodenständigen Oma Hintzpeter direkt ins Publikum. Es funkte zwischen Zuschauern und Bühne, jede Pointe kam sofort an und brachte die Gäste zum Lachen. Es war, als säße man mit im Wohnzimmer, auf einem plüschigen Stuhl bei einer Tasse Tee, umweht vom Duft aus der Backstube, mitten in den 70ern.