Neumünster und Grossenaspe : Gilden und VR Bank helfen den beiden Tierparks in Not

Nach Neumünster und Eekholt gehen je 5000 Euro, gestiftet von der VR Bank. Die Neumünsteraner Gilden spenden ebenfalls.

von Gunda Meyer

10. April 2020, 14:09 Uhr

Der Tierpark Neumünster rechnet mit einem Verlust von rund 175.000 Euro bis zum Ende des Shutdowns, der Wildpark Eekholt wegen zusätzlich fehlender Schüler-Übernachtungen sogar mit 500.000 Euro Minus. Aber nicht nur die Unterstützungswelle aus der Bevölkerung ist riesig. Nun spendete auch die VR Bank jeweils 5000 Euro an die beiden Einrichtungen. Und auch die beiden Gilden in der Stadt haben zusammengelegt und geben weitere 5000 Euro an den Tierpark Neumünster.

VR Bank: Es ist eine Herzensangelegenheit

„Für uns ist das eine Herzensangelegenheit. Die beiden Parks liegen mitten in unserem Geschäftsgebiet und sind nicht nur für unsere Kunden eine beliebte Anlaufstelle, sondern auch für die Mitarbeiter“, sind sich die beiden Prokuristen der VR Bank, Markus Küstner und Frank Jensen einig.

Für uns ist das eine wichtige Hilfe, wir stecken beide in einer Notsituation und kennen da auch keine Konkurrenz. Verena Kaspari, Tierpark-Chefin

Die VR Bank habe auch noch an ganz anderer Stelle angepackt: „Wir haben innerhalb von weniger Stunden einen Dispo von der Bank bekommen. Wir können nämlich keine Kredite aufnehmen, weil das Gelände der Stadt gehört“, so Verena Kaspari. Über 90.000 Euro Spendengelder sind für die Einrichtung an der Geerdtsstraße bislang zusammengekommen.

In Eekholt ist ein Teil der Mitarbeiter in Kurzarbeit

Während in Neumünster alle 34 Mitarbeiter arbeiten, musste in Eekholt ein Teil der Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen. „Das ist existenzbedrohend. Für uns ist jetzt die Frage, wie lange das geht. Massive Probleme bekommen wir auch, weil die Schulen als Besucher fehlen“, so Geschäftsführer, Wolf-Gunthram Freiherr von Schenck.

Auch die Gilden unterstützen

„Es entspricht dem ursprünglichsten aller Gildegedanken, nämlich der Bereitschaft zur Hilfe in höchster Not. Der Tierpark als beliebtes Ausflugsziel ist gleichzeitig auch die Heimat der Neumünsteraner Gilden. Mit der gemeinsamen Spende beider Gilden in Höhe von 5000 Euro wollen wir dazu beitragen, dass der Tierpark diese schwierigen Zeiten übersteht und uns allen erhalten bleibt“, formulieren Philipp Oldehus, Kapitän der altehrwürdigen Jacoby-Bürgergilde, und Dr. Ulf-Christian Mahlo, Capitain der Bürgergilde zu Neumünster seit 1578.