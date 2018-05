Neumünster : Gilden feiern Generalversammlung

Christi Himmelfahrt werden traditionell die neuen Mitglieder aufgenommen. Zum Vogelschießen am 23. Mai legt Jacoby an.

von Rolf Ziehm

06. Mai 2018, 10:23 Uhr

Die Gilden sind nach der Kirche die ältesten Institutionen in Neumünster und fiebern – immerhin schon im 440. Jahr – ihren Generalversammlungen entgegen. Die finden traditionell am Himmelfahrtstag, diesmal der 10. Mai, statt.

Die Witten Büxen der Bürgergilde zu Neumünster seit 1578 treffen sich ab 17 Uhr im Gasthof Wilhelmsruh. Zeitgleich beginnen die „Grönen Mützen“ der Jacoby-Bürgergilde im Restaurant der Holstenhallen ihre Versammlung. Dabei steht stets auch die Aufnahme neuer Gildebrüder auf der Tagesordnung. Die Witten Büxen planen eine Neuaufnahme. „Bei uns stehen sechs Neuaufnahmen an“, sagt Jacoby-Kapitän Philipp Oldehus.

Der Höhepunkt der Gildewochen ist dann das Vogelschießen, stets am Mittwoch nach Pfingsten und damit in diesem Jahr am 23. Mai. Beide Gilden wechseln sich dabei jährlich ab. In diesem geraden Jahr ist Jacoby an der Reihe.

Der Schießtag beginnt in aller Frühe um 6.30 Uhr mit dem Antreten vor dem Caspar-von-Saldern-Haus. Im anschließenden Marsch geht es zum Café Oldehus, wo König Peter Meinke abgeholt wird, dann weiter zur Einkehr bei der VR-Bank und zur Betstunde mit Propst Stefan Block in der Vicelinkirche.

Danach tritt die Jacoby-Bürgergilde zum Appell an der Gildeeiche auf dem Kleinflecken an und marschiert dann diesmal via Hinter der Kirche, Waschpohl-Durchgang zum Großflecken. Die Lütjenstraße ist wegen der Baustelle zu eng für einen Marsch. Über den Kuhberg, die Rendsburger und Viktoria- sowie Carlstraße geht es dann zum Jugendspielplatz und von dort per Bus zum Tierpark, wo ab 11 Uhr – mit Pausen – auf den Vogel geschossen wird. Klappt die Regie, sollte gegen 18.30 Uhr feststehen, wer Peter Meinke als neue Gilde-Majestät beerbt.

Wer die traditionelle Gildebierverkostung vermisst: Sie findet eigentlich immer in der Vorwoche der Generalversammlungen statt, wurde aber wegen des Mai-Feiertags um eine Woche auf den 23. April vorverlegt.