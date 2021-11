Querpass : Gezeter und Gejammer in Fußball-Neumünster

Corona sorgt für einen unruhigen Saisonverlauf und schiefe Tabellenbilder.

Neumünster | Nun also auch der SVT. Willkommen im Club. Nach jeweils schon zwei Corona-Ausbrüchen beim PSV und VfR in der jeweiligen Ligamannschaft hat das Virus erstmals in Tungendorf zugepackt und das komplette Team zunächst einmal für ein Spiel aus dem Verkehr gezogen. Nach dem VfR und dem Kieler Vertreter SVE Comet ist es die dritte Mannschaft in der Landesliga...

