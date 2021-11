Fußball-Oberliga Süd : Gesundheitliche Bedenken: PSV Neumünster stellt Spielbetrieb ein

Die bereits zwei Mal von Corona betroffenen „Polizisten“ gehen vorzeitig in die Winterpause.

Neumünster | Es ist ein Abpfiff der anderen Art. Neumünsters Oberligist PSV hat sich dazu entschieden, das Angebot des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes anzunehmen, wegen gesundheitlicher Bedenken in diesem Jahr nicht mehr antreten zu müssen. Eigentlich sollte der Tabellenletzte der Süd-Staffel am kommenden Sonnabend den SV Preußen Reinfeld empfangen und am...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.