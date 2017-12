Tafel Neumünster : Gespart wird am Essen und am Friseur

vergrößern 1 von 1 Foto: Bury 1 von 1

Neumünster | Heute ist ein besonderer Tag in der Essensausgabe der Tafel, denn heute gibt es Kaffee. „Das ist Luxus. Wir haben so lange gesammelt, bis wir für jede Familie ein Paket hatten“, erklärte Tafel-Chefin Christina Arpe am Dienstagabend im Begegnungszentrum am Wernershagener Weg. Sie berichtete vor zehn Zuhörern aus ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit und zum Thema Armut. Eingeladen hatte der Ortsvereinsvorsitzende der SPD-Faldera, Werner Didwischus, im Rahmen einer öffentlichen Mitgliederversammlung.

„Der Armutsbericht für dieses Jahr hat gezeigt: Armut ist ein aktuelles Thema“, erklärte er. Erschreckend ist die Zahl der Neumünsteraner, die wöchentlich in die Kieler Straße kommen, um gespendete Nahrungsmittel abzuholen. „Pro Woche kommen etwa 3500 Gäste. Davon sind etwa 875 Senioren und 2400 Familien“, sagte Christina Arpe. „Senioren sparen eher am Essen, um ihren Enkeln zur Konfirmation oder zum Geburtstag etwas schenken zu können. Man geht nicht zum Friseur, und die Schuhe werden getragen, bis sie Löcher an den Sohlen haben“, schilderte sie weiter.

Traurig macht auch ihr Einblick in die Kinder-Tafel, wo Kinder Mittag essen und Hausaufgaben machen können: „16 Kinder zwischen sechs und elf Jahren aus sozial schwachen Familien sind angemeldet. Wir hören oft, dass es die erste und manchmal auch die einzige Mahlzeit am Tag ist.“

Die meisten Bedürftigen kommen aus dem Vicelinviertel, viele aus der Innenstadt, einige auch aus Tungendorf und Einfeld. Die Zahl der Menschen in Neumünster, die es nicht schaffen, aus ihrem Geldbeutel ausreichend Lebensmittel zu bezahlen, ist aber noch höher. „Wir haben seit zweieinhalb Jahren Aufnahmestopp. Nicht, weil es zu wenig Lebensmittel gibt, sondern weil wir zu wenig Platz und zu wenige Helfer haben“, so die erste Vorsitzende. Wie viele Menschen sie ablehnen musste, kann sie gar nicht sagen, sicher ist aber: „Jemanden abzulehnen ist sehr schwer.“

55 Helfer packen regelmäßig ohne Bezahlung mit an, um das Essen zu besorgen, zu lagern und zu verteilen. Darunter sind auch Menschen, die regulären Jobs in Voll-und Teilzeit nachgehen. Besonders donnerstags sei „Großkampftag“, da beginnt die Essensausgabe um 15 Uhr und geht auch schon mal bis abends um halb zehn.

„Es ist beschämend, dass wir in 23 Jahren keine Unterstützung aus der Politik bekommen haben. Die Politik ruht sich oft auf den Ehrenamtlichen aus“, sagte Christina Arpe auf eine Frage aus dem Publikum, wie Neumünsters Politik der Tafel hilft. Neuerdings kann der Verein ein Teilstück einer Halle als Lager mieten. Auch Geld braucht der gemeinnützige Verein, der sich komplett aus Spenden finanziert. Allein für die großen Posten wie etwa Fahrzeugunterhalt und Miete fallen jährlich rund 28 700 Euro an, für die alle Mitstreiter „Klinken putzen“ gehen.