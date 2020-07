Gross Kummerfeld : Geschichten von Elfen und Kobolden im Wald

Die Alten Märchenschule bietet verschiedene Erzählspaziergänge an.

von Susanne Otto

07. Juli 2020, 16:29 Uhr

Die Geschichtenerzähler Birgit Hansen, Clarissa Welter, Martina Wellßow, Martin Puke, Raingart Winkler und Sandra Behrens-Parbs haben 14 Monate lang bei Sonja Truhn in der Alten Märchenschule in Willingrade gelernt, der Natur ihre Märchen zu erlauschen – und die wollen nun endlich erzählt werden. Am kommenden Wochenende werden am Sonnabend, 11. Juli, und am Sonntag, 12. Juli, Erzähl-Spaziergänge geboten.

Sonnabend, 11. Juli, 19 Uhr: „Von der Vergänglichkeit des Lebens“ ist eine Märchennacht mit ihren ganz eigenen Melodien. Der Spaziergang dauert gut zwei Stunden.

Sonntag, 12. Juli, 11 Uhr: Ein Märchenmorgen im Willingrader Zauberwald wird für Groß und Klein ab vier Jahren geboten. Bei dem etwa zweistündigen Erzählspaziergang geht es ins Elfenwunderland. Zur Stärkung können Getränke und ein Märchenmahl mitgebracht werden.

Sonntag, 12. Juli, 16 Uhr: Groß und Klein ab vier Jahren gehen auf die Suche nach Waldwesen im Zaubererwald. Der Spaziergang dauert knapp zwei Stunden, eine Stärkung sollte mitgebracht werden.

Die Teilnahme an jeder einzelnen Veranstaltung kostet 10 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder und 15 Euro für Familien. Es ist eine schriftliche Anmeldung mit Angabe des vollen Namens, von Adresse, Telefonnummer und Mailadresse an post@alte-maerchenschule.de notwendig. Die genaue Wegbeschreibung gibt es per Mail bei der Anmeldung. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter draußen statt, außer bei Sturm oder Gewitter; dann finden die Veranstaltungen in den Räumen der Alten Märchenschule statt. Sonja Truhn weist darauf hin, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.