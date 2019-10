Stadtteil in Dokumenten und Bildern : Geschichten aus Tungendorf

Die Archivgruppe präsentiert verschiedene Themen aus Neumünster-Tungendorf.

von Gabriele Vaquette

15. Oktober 2019, 16:55 Uhr

Seit einem Jahr trifft sich die Archivgruppe-Tungendorf im Volkshaus. In dieser Zeit hat sie Vereine und Bürger aufgesucht und dabei Fotos, Dokumente, Gegenstände und Geschichten eingesammelt, gesichtet, geordnet und archiviert. Am Donnerstag, 31. Oktober, präsentiert die Gruppe um 15 Uhr im Volkshaus am Hürsland erste Ergebnisse.

Es werden Kurzvorträge gehalten. Horst Saggau stellt die Archivgruppe vor, danach erzählt Annerose Sieck etwas zum Volkshaus Tungendorf. Weitere Themen von Mitgliedern der Gruppe oder Zeitzeugen aus dem Stadtteil sind die Bilder Rudolf Tonners, die ärztliche Versorgung im Stadtteil, der Kaninchenzuchtverein, Tungendorf-Dorf, Geschäfte und Gaststätten, Straßenzüge, das Corso, der Club „Hol di stief“ und Sportvereine.

„Wir wollen gerne noch weitere Bürger finden, die uns ihre Geschichten, Fotos oder Dokumente überlassen. Auf diese Weise können wir dann unseren Bestand nach und nach komplettieren“, sagt Möbius.

Um Anmeldung unter Tel. 2 65 30 45 im Büro des Mehrgenerationenhauses wird gebeten.